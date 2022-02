Psg-Real Madrid, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Pochettino schiera in attacco il tridente composto da Di Maria, Messi e Mbappé. In porta c'è Gigio Donnarumma. Ancelotti recupera in extremis Benzema: il francese partirà dal primo minuto. Tutte le ultime sulle probabili formazioni di Psg-Real Madrid, match in programma questa sera (e trasmesso in diretta su Sky)

CHAMPIONS LEAGUE, STATISTICHE E CURIOSITÀ SUGLI OTTAVI