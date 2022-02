Sporting-Manchester City, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

I padroni di casa recuperano la stella Pedro Gonçalves. Guardiola schiera il suo classico 4-3-3 con Foden e Mahrez a supporto di Sterling. A centrocampo c'è De Bruyne. Le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre. Match da seguire in diretta su Sky alle 21

Questo martedì si apre ufficialmente la fase a eliminazione diretta della Champions League 2021/2022. A Lisbona, lo Sporting ospita il Manchester City di Guardiola per l'andata degli ottavi di finale. Calcio d'inizio alle ore 21: il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e internet).

Nello Sporting torna la stella d'attacco Pedro Gonçalves

leggi anche

Rose Champions: il City 1° vale quasi 1 miliardo!

Amorim può tirare un sospiro di sollievo: Pedro Gonçalves - 36 gol in 66 partite in carriera con lo Sporting - ha recuperato dal fastidio muscolare che lo aveva costretto a stare ai box negli ultimi giorni (saltando anche il bit match contro il Porto). Insieme a lui, in attacco ci saranno anche l'ex Psg Sarabia e Paulinho.