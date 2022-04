Liverpool-Villarreal, curiosità e statistiche sulle semifinali di Champions League

La seconda semifinale di Champions League si gioca ad Anfield: i Reds di Klopp ospitano il Villarreal di Emery, grande sorpresa di questa stagione. Tutte le statistiche, le curiosità sulla sfida e le informazioni su come guardare la partita in tv Condividi

Liverpool-Villarreal: come seguire la partita Segui live la partita di Champions League Liverpool-Villarreal su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incontro che si giocherà ad Anfield mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 21:00. La gara, inoltre, sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. In attesa della partita puoi scoprire il mondo dedicato a Liverpool e Villarreal su skysport.it.



Liverpool-Villarreal: i precedenti approfondimento Champions League, il programma delle semifinali Queste due squadre si affronteranno per la terza volta in una competizione europea. L'unico doppio precedente risale alla stagione 2015/2016, in semifinale di Europa League: in quell'occasione entrambe le squadre vinsero la gara giocata in casa ma a passare il turno fu il Liverpool, che si qualificò in finale poi persa contro il Siviglia, allenato proprio da Unai Emery (3-1 a Basilea). Questa partita, inoltre, è anche l'unico precedente tra l'allenatore spagnolo e Jurgen Klopp. Dalla vittoria per 2-1 sull'Everton nell'agosto 2005, il Villarreal non è riuscito a vincere nessuna delle ultime otto trasferte in Inghilterra in tutte le competizioni (3 pareggi e 5 sconfitte) e in questa stagione ha già assaporato la sconfitta all'Old Trafford nella fase a gironi. Durante la sua carriera, Unai Emery ha affrontato il Liverpool cinque volte (una con il Siviglia e quattro con l'Arsenal), con le partite che hanno prodotto 26 gol (5.2 in media) ed entrambe le squadre che hanno segnato in ognuna di queste.

Liverpool-Villarreal: curiosità approfondimento Champions, stasera City-Real alle 21 su Sky I Reds hanno raggiunto la semifinale di questo torneo per la dodicesima volta nella loro storia, eguagliando il Manchester United: nessun club inglese è riuscito a fare meglio. Il Liverpool, tra l'altro, ha raggiunto per la prima volta nella stessa stagione la semifinale in tutte le competizioni: Champions League, Coppa di Lega e FA Cup. Delle 12 squadre che hanno raggiunto le semifinali di questo torneo in almeno cinque occasioni, solo il Benfica (7/8) e il Milan (10/12) hanno una percentuale più alta di qualificazione alla finale rispetto al Liverpool (82%), che è riuscito a raggiungere la finale in nove delle precedenti 11 occasioni. Il Villarreal, invece, ha raggiunto la semifinale di Champions League per la seconda volta nella storia, dopo l'eliminazione subita nel 2005/2006 contro l'Arsenal. Più in generale, per gli spagnoli è la quinta partecipazione alle semifinali di una competizione europea e, per la quarta volta, l'avversario sarà un club inglese.