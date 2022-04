Champions, stasera City-Real alle 21 su Sky

Stasera si gioca la prima semifinale di andata di Champions: alle 21 Manchester City-Real Madrid live su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Oggi, martedì 26 aprile, torna la Champions League con la prima gara di andata delle semifinali, live su Sky e in streaming su NOW. La sfida di giornata sarà quella tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. All'Etihad Stadium va in scena il primo atto della semifinale più attesa, quella che mette contro due tra le grandi favorite per il titolo. Il Manchester City ha eliminato l'altra squadra di Madrid, l'Atletico, ai quarti di finale. Il Real Madrid, invece, è reduce da una doppia sfida molto combattuta contro un'altra inglese, il Chelsea, eliminato dopo i supplementari nella gara di ritorno al Bernabeu. Fischio d'inizio alle ore 21, ritorno in Spagna mercoledì 4 maggio.