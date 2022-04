Manchester City-Real Madrid, curiosità e statistiche sulle semifinali di Champions League

Manchester City-Real Madrid: come seguire la partita

Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell'incontro che si giocherà all'Etihad Stadium martedì 26 aprile 2022 alle ore 21:00.

Manchester City-Real Madrid: i precedenti vedi anche L’Atletico ci prova, il City soffre ma passa: 0-0 Questo sarà il settimo confronto tra questi due club in una competizione europea. Tutti i sei precedenti sono racchiusi negli ultimi dieci anni, il primo infatti risale alla Champions League 2012/2013. Il Manchester City non ha mai vinto nelle prime quattro sfide (2 sconfitte e 2 pareggi), per poi ottenere due successi negli ottavi di finale della stagione 2019/2020. Il Real Madrid, invece, non ha vinto nessuna delle tre gare giocate in trasferta contro il club inglese, raccogliendo due pareggi e una sconfitta: le ultime due sono state nella fase a eliminazione diretta della Champions League, 0-0 nella semifinale di andata del 2015/16 e 1-2 nel ritorno degli ottavi di finale 2019/20. Più in generale, il club spagnolo ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre inglesi in Champions League (2 pareggi, 3 sconfitte), quella ottenuta contro il Chelsea nell'andata dei quarti di finale di quest'edizione. Nessuna squadra ha mai battuto due diverse squadre inglesi fuori casa nella fase a eliminazione diretta in una singola stagione di Champions League.

Manchester City-Real Madrid: curiosità approfondimento Ancelotti-Guardiola: come sono andati i precedenti L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha eliminato il Real Madrid nella fase a eliminazione diretta della Champions League in due occasioni, battendolo 3-1 complessivamente nelle semifinali 2010/11 con il Barcellona e 4-2 complessivamente negli ottavi del 2019/20 con il Manchester City. Guardiola potrebbe diventare il primo allenatore a eliminare il Real Madrid dalla Champions League in tre occasioni. Carlo Ancelotti, invee, ha vinto il 74% delle sue partite alla guida del Real Madrid in Champions League (26/35), la migliore percentuale per un allenatore con almeno 20 partite con un singolo club nella competizione. Pep Guardiola (quattro vittorie) e Carlo Ancelotti (due vittorie) si sono affrontati in sei precedenti occasioni da allenatori avversari: tutte e quattro le vittorie di Guardiola sono arrivate contro l'Everton di Ancelotti (tre in Premier League e una in FA Cup), mentre le due vittorie dell'italiano sono arrivate nelle semifinali di Champions nel 2013/14, con il suo Real Madrid che ha battuto il Bayern Monaco complessivamente 5-0.