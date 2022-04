1/8

Manchester City-Real Madrid sarà Pep Guardiola contro Carlo Ancelotti, due tra gli allenatori più vincenti degli ultimi vent'anni. Cinque Champions in coppia (3-2 per l'italiano) e 6 confronti diretti. Il tecnico spagnolo è avanti 4-2, ma è uscito nettamente sconfitto dall'unico duello in Europa. Anche quella volta, nel 2014, si trattava di una semifinale di Champions: Ancelotti sempre sulla panchina del Real, Guardiola su quella del Bayern Monaco