Real Madrid-Manchester City, curiosità e statistiche sulle semifinali di Champions League

La seconda semifinale di ritorno sarà quella tra i Blancos di Ancelotti, già campioni di Spagna, e i Citizens di Guardiola al Santiago Bernabeu: all'andata terminò con uno spettacolare 4-3. Tutte le statistiche, le curiosità sulla sfida e le informazioni su come guardare la partita in tv Condividi

Real Madrid-Manchester City: come seguire la partita Segui live la partita di Champions League Real Madrid-Manchester City su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incontro che si giocherà al Santiago Bernabeu mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 21:00. La gara, inoltre, sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. In attesa della partita puoi scoprire il mondo dedicato a Liverpool e Villarreal su skysport.it.



Real Madrid-Manchester City: i precedenti leggi anche Orsato arbitrerà Real Madrid-Manchester City Quello del Bernabeu sarà l'ottavo confronto tra i due club, tutti avvenuti negli ultimi dieci anni. Il Manchester City ha vinto le ultime tre gare contro il Real Madrid in Champions League e in caso di vittoria potrebbe raggiungere Ajax e Bayern Monaco nella cerchia ristretta dei club che vantano quattro match consecutivi contro i Blancos. Prima del match d'andata delle semifinali, Real Madrid e Manchester City si erano ritrovate agli ottavi di Champions nell'edizione 2019/2020, quando i Citizens di Pep Guardiola eliminarono il Real di Zidane.

Real Madrid-Manchester City: le curiosità leggi anche Ancelotti, gli show dopo le vittorie più belle La semifinale di andata, che si è giocata martedì scorso, è stata solo la seconda semifinale nella storia della Champions League in cui sono state segnate sette reti (dopo LIverpool-Roma 5-2 nell'edizione 2017/2018). Solo in due semifinali, tra andata e ritorno, sono stati segnati dieci o più gol totali (Juventus-Monaco 6-4 nella stagione 1997/1998 e Liverpool-Roma 7-6 nella stagione 2017/2018). Il City, che in caso di passaggio di turno si qualificherebbe alla seconda finale della sua storia, ha passato il turno in nove dei precedenti dieci incontri a eliminazione diretta in Champions, dopo che aveva vinto il match d'andata (l'unica volta in cui non ci riuscì fu contro il Monaco agli ottavi di finale della stagione 2016/2017, 5-3 all'andata, 1-3 al ritorno). Il Real, invece, ha perso gli ultimi due match di Champions e solo una volta ha registrato tre ko consecutivi: tra febbraio e ottobre 2020, con due sconfitte proprio contro i Citizens.