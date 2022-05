Il tecnico, dopo aver vinto la Liga con il Real Madrid ed esser diventato il primo allenatore ad aver trionfato in campionato nelle prime cinque leghe europee, si è scatenato nei festeggiamenti con il brasiliano Vinicius. Non una prima volta per Ancelotti, che non ha mai avuto paura di mostrare il suo lato più scanzonato e passionale tra performance canore e culinarie