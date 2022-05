Villarreal-Liverpool, curiosità e statistiche sulle semifinali di Champions League

Il ritorno della semifinale di Champions League si giocare all'Estadio de la Ceramica: Il Submarino Amarillo vuole ribaltare il 2-0 dell'andata, ma servirà un'impresa contro la squadra di Klopp, che vive un gran momento di forma. Tutte le statistiche, le curiosità sulla sfida e le informazioni su come guardare la partita in tv Condividi

La gara, inoltre, sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football (satellite, internet e digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

Villarreal-Liverpool: i precedenti leggi anche Emery: "Servirà una partita perfetta, ci crediamo" Quella dell'Estadio de la Ceramica sarà la quarta sfida tra Villarreal e Liverpool. Prima del match di andata delle semifinali di Champions League, giocata la scorsa settimana, le due squadre si erano affrontare in semifinale di Europa League nella stagione 2015/2016 (e sulla panchina degli inglesi c'era già Klopp). In quell'occasione, sia Villarreal che Liverpool avevano vinto il match in casa, ma in finale si qualificarono i Reds (3-1 il complessivo).

Villarreal-Liverpool: curiosità leggi anche Klopp: "Emery preparerà qualcosa, sarà dura" L'andata, ad Anfield, è finita 2-0 per il Liverpool, ma qualora il Villarreal dovesse riuscire a ribaltare il risultato e qualificarsi, diventerebbe la seconda squadra ad aver ribaltato uno svantaggio di più di due gol in semifinale di Champions, tra andata a ritorno. L'unica squadra che in passato ha ottenuto questo speciale 'primato' è proprio il Liverpool, che nella stagione 2018/2019 ribaltò il 3-0 subito all'andata contro il Barcellona con un 4-0 ad Anfield nel match di ritorno. I Reds, se dovessero riuscire a difendere il vantaggio e qualificarsi in finale, diventerebbero la quarta squadra con almeno dieci finali nella storia, raggiungendo Milan (11), Bayern Monaco (11) e Real Madrid (16).