Klopp: "Emery preparerà qualcosa, sarà dura"

Forte del 2-0 dell'andata, il Liverpool ha bisogno di un'altra ottima prestazione per raggiungere la finale di Champions League ed eliminare il Villarreal. Klopp non si fida e nella conferenza stampa pre partita ha dichiarato: "Qualificazione già ottenuta? Ovviamente no, se fossi stato più giovane mi sarei arrabbiato molto per questa domanda - ha esordito l'ex Borussia Dortmund - Una semifinale di Champions League è la partita migliore che si possa giocare nel calcio, esclusa la finale. Non sappiamo se e quando avremo un'altra occasione per giocarla, quindi meglio trattarla bene ed è ciò che faremo. Se poi ci batteranno, congratulazioni a loro". Un Liverpool che negli ultimi anni ha acquisito maturità ed esperienza nelle competizioni europee, ma per Klopp serve altro: "Non basta la maturità, domani servirà tutto ciò che abbiamo per giocare una partita top, top, top top. Loro verranno a prenderci alti, ci presseranno e sarà durissima". L'allenatore dei Reds ha poi spiegato quali insidie può presentare il match di domani: "Emery starà sicuramente preparando qualcosa e adattando la sua tattica a noi, sarà molto interessante vedere come. Mettiamo il caso che il Villarreal tiri subito in porta, inizi a vincere tutti i contrasti, il pubblico si gaserebbe e la partita diventerebbe ancora più complicata. È successo anche a Newcastle, ma siamo riusciti a mantenere il controllo".