Emery: "Servirà una partita perfetta, ci crediamo"

L'allenatore spagnolo alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League: "Servirà un match perfetto, loro all'andata sono stati superiori, soprattutto a centrocampo. Stiamo vivendo un momento storico per il club". E sugli infortunati: "Gerard Moreno si è allenato in gruppo. Danjuma in dubbio, Pino out"

Servirà un'impresa al Villarreal contro il Liverpool per riuscire a ribaltare il 2-0 di Anfield, per centrare la prima finale di Champions League nella storia del Submarino Amarillo. Lo sa bene anche Unai Emery, che nella conferenza stampa pre gara ha dichiarato: "Servirà una partita perfetta. Bisognerà trovare i punti deboli del Liverpool e colpirli lì, riuscendo a fare qualcosa che gli altri non sono riusciti a fare - ha dichiarato l'allenatore del Villarreal - Siamo molto felici di giocare le semifinali di Champions League. All'andata siamo riusciti a difendere bene e a non concedergli tanto. Loro hanno perso pochissimo in stagione e sono forti, ma noi vogliamo provarci davanti alla nostra gente". Emery ha poi proseguito: "Stiamo vivendo un momento storico per il Villarreal, prima con l'Europa League e ora con le semifinali in Champions. I tifosi sono orgogliosi di noi. Loro si identificano nel Villarreal, noi siamo qui e vogliamo guadagnarci la finale". All'andata c'è stata una supremazia a centrocampo in termini qualitativi per il Liverpool: "Thiago ha giocato una partita incredibile, è stato l'MVP del match. Fabinho sta facendo un percorso incredibile. All'andata stavano benissimo, ma noi comunque abbiamo fatto una buona partita difensiva. Se domani l'MVP dell'incontro sarà un giocatore del Liverpool, saremo eliminati".