Il Chelsea vince in casa del Salisburgo e si qualifica aritmeticamente per gli ottavi di finale di Champions League: i Blues, raggiunti da Adamu dopo l'iniziale vantaggio di Kovacic, hanno conquistato i tre punti qualificazione grazie a un gol di Kai Havertz al 64'. La squadra di Potter fa un grande favore al Milan, a cui ora basta vincere lo scontro diretto con gli austriaci nell'ultimo turno per passare

