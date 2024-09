Gara molto equilibrata all'Etihad con l'Inter che difensivamente non sbaglia nulla e annulla la pericolosità dell'attacco del City. Nel primo tempo Thuram e Darmian creano qualche buon presupposto ma il risultato non si sblocca. Nella ripresa, il City preme con maggiore insistenza e Foden, entrato nel secondo tempo, ha due buone chance prima di Gundogan che nel finale ha due buone chance di testa per segnare il gol vittoria