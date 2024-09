È molto soddisfatto Simone Inzaghi al termine della gara pareggiata all'Etihad contro il Manchester City per 0-0: "Sono stati bravi i ragazzi, hanno lavorato bene insieme, abbiamo avuto delle situazioni dove potevamo fare male, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo sofferto qualcosa ma poi abbiamo avuto due chance dove potevamo essere più bravi - dice - L'esordio con il City a tre giorni dal derby, ci adeguiamo". Ed ancora: "Abbiamo fatto una gara di grande personalità, i ragazzi sono stati giganteschi, ci prendiamo questo punto sapendo di avere fatto un'ottima prova su un campo difficilissimo. Con loro abbiamo fatto due gare equilibrate che potevano essere decise dagli episodi e questa volta abbiamo fatto pari". Sul turnover: "Ragiono in base a ciò che vedo, tutti meritano di giocare, faccio delle scelte e lo faccio per il bene dell'Inter". Sul derby: "Sappiamo cosa significa per il club e per i tifosi, ora dobbiamo recuperare energie, chi non ha giocato si è allenato dopo la gara, domani torniamo a Milano e proveremo a prepararla in pochi giorni".