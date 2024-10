Barcellona-Bayern Monaco, le probabili formazioni della Champions League

Super sfida al Montjuïc tra Barcellona e Bayern Monaco, con entrambe le squadre a quota 3 punti in virtà di una vittoria e una sconfitta a testa nelle prime due. Occhi puntati sul grande ex Robert Lewandowski e su Harry Kane, nella sfida tra i bomber. L'appuntamento è per questa sera alle 21, LIVE su Sky e in streaming su NOW. Di seguito le probabili formazioni della sfida

Barcellona e Bayern Monaco si affrontano nel big match della 3^ giornata di Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 3 punti finora, in virtù di una vittoria e di una sconfitta a testa. Negli ultimi cinque incontri, il Barça ha subito ben 19 reti, segnandone solo due. Sfida tutta in attacco, tra l'ex Lewandowski e Kane, reduce dalla sua settima tripletta in Bundesliga. approfondimento La classifica della nuova Champions League

Barcellona, si punta sui giovani e su... Lewa L'uomo in più nel Barcellona di Hansi Flick è ovviamente Robert Lewandowski, che in stagione ha fatto 14 gol in 12 partite. Occhi puntati anche ai giovani 'terribili', su tutti Lamine Yamal, oltre a Cubarsì e Casadò, che dovrebbero partire anche loro titolari questa sera.

Flick: "Ho allenato il Bayern e ho un buon rapporto, ma sono felice qui" In conferenza stampa è intervenuto Flick, parlando anche del rapporto con il Bayern: "Preparo ogni partita cercando di conoscere molto bene l'avversario ma ovviamente col Bayern è un caso speciale. Ho giocato li', li ho allenati e ho un buon rapporto con tanti giocatori ma per me ora c'è un nuovo capitolo e sono felice qui. Ho delle buone sensazioni anche se so che sarà una partita complicata, ma di certo bella." Poi sul gioco degli avversari: "Loro hanno un gioco dominante, è nel loro DNA, cercano sempre di giocare in modo coraggioso, tenere il possesso palla e mettere pressione alla rivale. Non dirò cosa abbiamo preparato, ma abbiamo chiaro come vogliamo affrontare la partita".

BARCELLONA (4-2-3-1) la probabile formazione: Peña; Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Raphina, Fermin; Lewandowski. All. Flick

Musiala dal 1', dubbio Guerreiro-Laimer Kompany recupera Musiala, che dovrebbe partire titolare dopo i problemi all'anca che l'hanno costretto ai box nelle ultime due gare di Bundesliga. Muller e Gnabry completeranno la batteria dei trequartisti alle spalle di Harry Kane. Unico dubbio: Guerreiro favorito su Laimer, con Kimmich che dovrebbe dunque giocare a centrocampo.

Kompany: "Musiala importante per noi, il Barça non è solo Yamal" Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato così in conferenza alla vigilia del big match col Barcellona: "Dobbiamo affrontare tutti i giocatori e non uno solo, anche se lui (Lamine Yamal, ndr) è un giocatore eccezionale". Poi su Musiala: "Tutti sanno quanto sia importante per il Bayern, ma non si tratta solo della prossima partita, ma delle prossime 30 o 40 gare. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Bisognerà vedere se giocherà 90 minuti o se entrerà a partita in corso".