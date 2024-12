Il Milan continua a inseguire il passaggio diretto agli ottavi grazie al successo sulla Stella Rossa 2-1. Gara in salita per Fonseca che perde Loftus Cheek e Morata per infortunio. Ci pensa Leao a portare in vantaggio i rossoneri. Nella ripresa, la Stella Rossa spinge e trova il pareggio con Radonjic. Il Milan rischia, poi entra Camarda che a 3' dalla fine colpisce di testa, Gutesa devia contro la traversa, arriva Abraham che fa 2-1 e regala un successo prezioso al Milan

