Sfida stellare al Santiago Bernabeu per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: si affrontano Real Madrid e Atletico Madrid. Brahim Diaz vince il ballottaggio con Modric. Davanti il trio Vinicius, Mbappé e Rodrygo. Simeone sceglie Lenglet in difesa, Alvarez-Griezmann davanti. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD