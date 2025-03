Termina 2-1 il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid. Il migliore in campo è Brahim Diaz, che firma il gol vittoria. Nei Blancos di Ancelotti, ottime prestazioni per Rodrygo, in gol e Valverde, mentre male Vinucius e Mbappé. Nei Colchoneros di Simeone, grande prestazione per Alvarez così come ottimo è il match di Barrios. Delude Giuliano Simeone. Tutti i voti del match di Champions League a cura di Fabio Caressa

REAL MADRID-ATLETICO MADRID, GLI HIGHLIGHTS