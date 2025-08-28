Introduzione

Le 36 squadre della Champions League hanno completato le liste per l'edizione della coppa ormai alle porte. Tra lista A - coi relativi paletti relativi ai giocatori formati nel club o nella federazione di competenza - e la lista B dei giovanissimi: andiamo a conoscere tutti i giocatori che illumineranno le serate europee. Non mancano grandi ritorni ed esclusioni eccellenti: nel Liverpool c'è Leoni, ma è out Federico Chiesa. Attenzione al Monaco dove in lista c'è anche Paul Pogba. Tra i tagliati anche Sterling e Disasi della chilometrica rosa del Chelsea, Tottenham senza Tel (appena riscattato dal Bayern Monaco per ben 35 milioni di euro), oltre a Kulusevski infortunato, così come sono out per ko Gabriel Jesus con l'Arsenal e Lukaku col Napoli. Nel piccolo Pafos spunta anche l'ex campione d'Europa David Luiz. E le altre italiane chi hanno portato? Ecco tutti i nomi di ogni club, in ordine alfabetico

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS