Champions League, le rose delle 36 squadre partecipanti2025/26
Introduzione
Le 36 squadre della Champions League hanno completato le liste per l'edizione della coppa ormai alle porte. Tra lista A - coi relativi paletti relativi ai giocatori formati nel club o nella federazione di competenza - e la lista B dei giovanissimi: andiamo a conoscere tutti i giocatori che illumineranno le serate europee. Non mancano grandi ritorni ed esclusioni eccellenti: nel Liverpool c'è Leoni, ma è out Federico Chiesa. Attenzione al Monaco dove in lista c'è anche Paul Pogba. Tra i tagliati anche Sterling e Disasi della chilometrica rosa del Chelsea, Tottenham senza Tel (appena riscattato dal Bayern Monaco per ben 35 milioni di euro), oltre a Kulusevski infortunato, così come sono out per ko Gabriel Jesus con l'Arsenal e Lukaku col Napoli. Nel piccolo Pafos spunta anche l'ex campione d'Europa David Luiz. E le altre italiane chi hanno portato? Ecco tutti i nomi di ogni club, in ordine alfabetico
Quello che devi sapere
Ajax (all. Heitinga)
- Portieri: Vitezslav Jaros, Joeri Heerkens, Remko Pasveer, Charlie Setford,* Paul Reverson*, Aymean El Hani*
- Difensori: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Ko Itakura, Owen Wijndal, Youri Baas, Jorthy Mokio, Aaron Bouwman*, Josip Sutalo, Gerald Alders*, Ryan Van Der Pavert*, Lucas Jetten*, Jinairo Johnson*, Luca Messori*
- Centrocampisti: Youri Regeer, Kenneth Taylor, Oscar Gloukh, James McConnell, Davy Klaassen Branco van den Boomen, Kian Fitz-Jim, Rayane Bounida*, Mark Verkuijl*, Sean Steur*, Mylo Van De Lans*, Tijn Peters*, Nassef Chourak*, Avery Appiah*, Don O'Niel*, Damian Van Der Vaart*
- Attaccanti: Raul Moro, Kasper Dolberg, Mika Godts*, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu*, Steven Berghuis, Wout Weghorst, Kayden Wolff*, Skye Vink*, David Kalokoh*, Emre Unuvar*
* lista B
Arsenal (all. Arteta)
- Portieri: David Raya Kepa Arrizabalaga Tommy Setford
- Difensori: William Saliba, Cristian Mosquera, Ben White, Piero Hincapie, Gabriel, Jurriën Timber, Riccardo Calafiori
- Centrocampisti: Martin Ødegaard, Eberechi Eze, Christian Nørgaard, Leandro Trossard, Noni Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz, Martin Zubimendi, Declan Rice, Max Dowman
- Attaccanti: Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres
Atalanta (all. Juric)
- Portieri: Marco Carnesecchi, Francesco Rossi, Marco Sportiello
- Difensori: Odilon Kossounou, Isak Hien, Raoul Bellanova, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac, Giorgio Scalvini, Lorenzo Bernasconi, Honest Ahanor, Davide Zappacosta
- Centrocampisti: Yunus Musah, Mario Pasalic, Lazar Samardziz, Ederson, Marten de Roon, Marco Brescianini, Nicola Zalewski
- Attaccanti: Kamal Deen Sulemana, Gianluca Scamacca, Ademola Lookman, Charles De Ketelaere, Daniel Maldini, Nikola Krstovic
Athletic Club (all. Valverde)
- Portieri: Unai Simón, Alex Padilla
- Difensori: Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche, Adama Boiro, Jon De Luis, Ander Izaguirre Cestona
- Centrocampisti: Mikel Vesga, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Iñigo Ruiz De Galarreta, Mikel Jaureguizar, Unai Gomez, Roberto Navarro, Beñat Prados, Alejandro Rego
- Attaccanti: Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi, Nico Serrano
Atletico Madrid (all. Simeone)
- Portieri: Juan Musso, Jan Oblak, Mario De Luis Jimenez
- Difensori: José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill, Javier Galán, Robin Le Normand
- Centrocampisti: Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Koke, Pablo Barrios, Álex Baena, Thiago Almada, Carlos Martín, Marcos Llorente
- Attaccanti: Antoine Griezmann, Alexander Sørloth, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Giacomo Raspadori, Nico González
Barcellona (all. Flick)
- Portieri: Marc-André ter Stegen, Joan García, Wojciech Szczesny
- Difensori: Alejandro Balde, Ronald Araújo, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García
- Centrocampisti: Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal
- Attaccanti: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Fermín López, Dani Olmo, Roony Bardghji
Bayer Leverkusen (attualmente senza allenatore)
- Portieri: Mark Flekken, Janis Blaswich, Niklas Lomb, Jesper Schlich*
- Difensori: Jarell Quansah, Loïc Badé, Edmond Tapsoba, Arthur, Axel Tape, Alejandro Grimaldo, Lucas Vazquez, Ben Hawighorst*, Ferdinand Pohl*
- Centrocampisti: Ezequiel Fernández, Robert Andrich, Malik Tillman, Eliesse Ben Seghir, Aleix García, Exequiel Palacios, Jeremiah Mensah*, Ibrahim Maza, Francesco Buono*, Montrell Culbreath*, Naba Mensah*
- Attaccanti: Claudio Echeverri, Patrik Schick, Ernest Poku, Nathan Tella, Christian Kofane, Ken Izekor*
* lista B
Bayern Monaco (all. Kompany)
- Portieri: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig
- Difensori: Dayot Upamecano, Minjae Kim, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Raphaël Guerreiro, Sacha Boey, Cassiano Kiala, Josip Stanisic
- Centrocampisti: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Michael Olise, Alphonso Davies, Tom Bischof, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic
- Attaccanti: Serge Gnabry, Harry Kane, Nicolas Jackson, Luis Díaz
Benfica (all. Lage)
- Portieri: Anatoliy Trubin, Samuel Soares, Diogo Ferreira*
- Difensori: Rafel Obrador, António Silva, Alexander Bah, Amar Dedic, Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder*, Leandro Santos*
- Centrocampisti: Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov, Manu Silva, Leandro Barreiro, Richard Ríos, Nuno Félix*, João Veloso*, Diogo Prioste*
- Attaccanti: Franjo Ivanović, Dodi Lukébakio, Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni, Bruma, Henrique Araújo, João Rego*
* lista B
Bodø/Glimt (all. Kjetil Knutsen)
- Portieri: Julian Faye Lund, Nikita Haikin, Magnus Brøndbo*, Isak Sjong*
- Difensori: Villads Nielsen, Odin Bjørtuft, Haitam Aleesami, Jostein Gundersen, Fredrik André Bjørkan, Brede Moe
- Centrocampisti: Patrick Berg, Sondre Auklend, Ulrik Saltnes, Sondre Brunstad Fet, Fredrik Sjøvold, Anders Klynge, Magnus Riisnæs, Håkon Evjen
- Attaccanti: Kasper Høgh, Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg, Ola Brynhildsen, Andreas Helmersen, Daniel Bassi, Isak Dybvik Määttä, Mathias Jørgensen, Mikkel Bro Hansen
* lista B
Borussia Dortmund (all. N. Kovac)
- Portieri: Gregor Kobel, Silas Ostrzinski, Alexander Meyer
- Difensori: Yan Couto, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini, Emre Can, Daniel Svensson, Niklas Süle, Julian Ryerson, Aarón Anselmino, Filippo Mane, Almugera Kabar
- Centrocampisti: Felix Nmecha, Julian Brandt, Pascal Gross, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Cole Campbell
- Attaccanti: Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Maximilian Beier, Fábio Silva, Karim Adeyemi
Brugge (all. Hayen)
- Portieri: Tristan van den Heuvel, Simon Mignolet, Nordin Jackers, Axl De Corte*, Argus Vanden Driessche*
- Difensori: Zaid Romero, Joel Ordonez*, Bjorn Meijer, Vince Osuji, Hugo Siquet, Brandon Mechele, Jorne Spileers*, Kyriani Sabbe, Samuel Van Hoogen*
- Centrocampisti: Ludovit Reis, Hugo Vetlesen, Cisse Sandra, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Aleksandar Stanković, Lynnt Audoor, Joaquin Seys*, Alejandro Granados*, Jessi Da Silva*, Laurens Goemaere*, Tobias Lund Jensen*
- Attaccanti: Nicolo Tresoldi, Christos Tzolis, Carlos Forbs, Romeo Vermant*, Gustaf Nilsson, Michał Skóraś, Mamadou Diakhon, Jesse Bisiwu*, Shandre Campbell, Kaye Furo*
* lista B
Chelsea (all. Maresca)
- Portieri: Robert Sanchez, Filip Jørgensen
- Difensori: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Levi Colwill, Jorrel Hato, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto, Wesley Fofana
- Centrocampisti: Enzo Fernández, Cole Palmer, Jamie Gittens, Dário Essugo, Andrey Santos, Moises Caicedo
- Attaccanti: Pedro Neto, Liam Delap, João Pedro, Marc Guiu, Estêvão, Alejandro Garnacho
Copenaghen (all. Neestrup)
- Portieri: Dominik Kotarski, Rúnar Rúnarsson, Oscar Buur*
- Difensori: Munashe Garananga, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos, Rodrigo Huescas, Marcos Lopez, Junnosuke Suzuki, Yoram Zague, Birger Meling
- Centrocampisti: Viktor Claesson, Magnus Mattsson, Lukas Lerager, Robert, Mads Emil Madsen, Dominik Sarapata, Thomas Delaney, William Clem, Abdul Daramy*, Oliver Højer*
- Attaccanti: Youssoufa Moukoko, Mohamed Elyounoussi, Jordan Larsson, Andreas Cornelius, Jonathan Moalem*, Elias Achouri
* lista B
Eintracht Francoforte (all. D. Toppmoller)
- Portieri: Michael Zetterer, Jens Grahl, Amil Siljevic*, KauA Santos, Yurij Obert*
- Difensori: Elias Baum, Arthur Theate, Robin Koch, Aurele Amenda, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Timothy Chandler, Aurélio Buta, Nnamdi Collins*, Fousseny Doumbia*
- Centrocampisti: Oscar Højlund, Ansgar Knauff, Ellyes Skhiri, Hugo Larsson*, Mahmoud Dahoud, Jean-Matteo Bahoya, Ritsu Doan, Mario Götze, Ebu Bekir Is*, Marvin Dills, Noah Fenyő
- Attaccanti: Fares Chaibi, Jonathan Burkardt, Elye Wahi, Michy Batshuayi, Can Uzun
* lista B
Galatasaray (all. Okan)
- Portieri: Ugurcan Çakır, Batuhan Sen, Günay Güvenç
- Difensori: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmali, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakci, Wilfried Singo, Arda Ünyay
- Centrocampisti: Gabriel Sara, Leroy Sané, Berkan Kutlu, Ilkay Gündogan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina
- Attaccanti: Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barıs Alper Yılmaz
Inter (all. Chivu)
- Portieri: Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Josep Martínez
- Difensori: Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Manuel Akanji, Carlos Augusto, Yann Bisseck, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni
- Centrocampisti: Piotr Zielinski, Petar Sučić, Davide Frattesi, Andy Diouf, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Luis Henrique
- Attaccanti: Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny, Pio Esposito*
* lista B
Juventus (all. Tudor)
- Portieri: Mattia Perin, Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Matteo Fuscaldo*, Simone Scaglia*
- Difensori: Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Joao Mario, Andrea Cambiaso, Juan Cabral, Jonas Rouhi*, Javier Gil Pouche*, Bruno Martinez*
- Centrocampisti: Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Vasiljie Adzic, Filip Kostic, Kheprhen Thuram, Fabio Miretti, Wenston McKennie
- Attaccanti: Francisco Conceição, Dusan Vlahovic, Edon Zhegrova, Lous Openda, Jonathan David, Kenan Yildiz*
* lista B
Kairat Almaty (all. Urazbakhtin)
- Portieri: Alexandr Zarutskiy, Ildar Mendygaliyev*, Dias Reimov*, Temirlan Anarbekov, Sherhan Kalmurza*
- Difensori: Luís Mata, Damir Kassabulat, Lev Kurgin, Aleksandr Martynovich, Ofri Arad, Alexandr Mrynskiy, Alexandr Shirobokov, Akezhan Kalikulov*, Luka Gadrani, Amirbek Bazarbayev*, Daniyar Tashpulatov, Egor Sorokin
- Centrocampisti: Adilet Sadybekov, Giorgi Zaria, Olzhas Baibek, Dan Glazer, Yerkin Tapalov, Jug Stanojev, Abylay Toleukhan*, Daulet Orynbassar*, Valeri Gromyko, Azamat Tuyakbayev*
- Attaccanti: Jorginho, Dastan Satpayev, Edmilson, Ismail Bekbolat, Ramazan Bagdat, Ricardinho
* lista B
Liverpool (all. Slot)
- Portieri: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman
- Difensori: Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Andy Robertson, Jeremie Frimpong
- Centrocampisti: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch
- Attaccanti: Alexander Isak, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitiké, Rio Ngumoha
Manchester City (all. Guardiola)
- Portieri: James Trafford, Marcus Bettinelli, Stefan Ortega, Gianluigi Donnarumma
- Difensori: Rúben Dias, John Stones, Nathan Aké, Rayan Aït-Nouri, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis*
- Centrocampisti: Tijjani Reijnders, Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Nico González, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Matheus Nunes, Nico O’Reilly*, Phil Foden, Oscar Bobb
- Attaccanti: Omar Marmoush, Erling Haaland
* lista B
Marsiglia (all. De Zerbi)
- Portieri: Gerónimo Rulli, Jeffrey de Lange
- Difensori: CJ Egan-Riley, Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson, Michael Murillo
- Centrocampisti: Angel Gomes, Matthew O'Riley, Arthur Vermeeren, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traorè, Timothy Weah, Pierre-Emile Højbjerg, Bilal Nadir
- Attaccanti: Amine Gouiri, Mason Greenwood, Igor Paixão, Robino Vaz, Pierre-Emerick Aubameyang
Monaco (all. Hütter)
- Portieri: Lukas Hrádecký, Philipp Köhn, Jules Stawiecki, Yann Lienard, Yanis Benchaouch Marty*
- Difensori: Vanderson, Eric Dier, Jordan Teze, Thilo Kehrer, Caio Henrique, Christian Mawissa, Kassoum Ouattara, Mohammed Salisu, Samuel Nibombe*, Nick Mokabakila*
- Centrocampisti: Denis Zakaria, Paul Pogba, Aleksandr Golovin, Maghnes Akliouche, Lamine Camara ,Stanis Idumbo Muzambo, Takumi Minamino , Aladji Bamba, Mamadou Coulibaly, Ilane Toure*, Pape Cabral*
- Attaccanti: Folarin Balogun, Mika Biereth, George Ilenikhena, Lucas Michal*, Ansu Fati, Joan Tincres*, Iliès Belmokhtar*
* lista B
Napoli (all. Conte)
- Portieri: Alex Meret, Nikita Contini, Vanja Milinkovic-Savic
- Difensori: Miguel Gutiérrez, Alessandro Buongiorno, Juan Jesus, Amir Rrahmani, Mathías Olivera, Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Leonardo Spinazzola
- Centrocampisti: Billy Gilmour, Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka, André-Frank Zambo Anguissa
- Attaccanti: David Neres, Rasmus Højlund, Matteo Politano, Antonio Vergara, Lorenzo Lucca, Giuseppe Ambrosino, Noa Lang
Newcastle (all. Howe)
- Portieri: Nick Pope, Aaron Ramsdale
- Difensori: Kieran Trippier, Sven Botman, Fabian Schär, Malick Thiaw, Emil Krafth, Tino Livramento, Dan Burn
- Centrocampisti: Joelinton, Sandro Tonali, Joe Willock, Bruno Guimarães, Jacob Ramsey
- Attaccanti: Yoane Wissa, Anthony Gordon, Harvey Barnes, William Osula, Anthony Elanga, Jacob Murphy, Nick Woltemade
Olympiacos (all. Mendilibar)
- Portieri: Alexandros Paschalakis, Kostas Tzolakis
- Difensori: Francisco Ortega, Giulian Biancone, Lorenzo Pirola, Alexios Kalogeropoulos, Costinha, Rodinei, Panagiotis Retsos, Bruno Onyemaechi
- Centrocampisti: Diogo Nascimento, Dani García, Lorenzo Scipioni, Santiago Hezze
- Attaccanti: Ayoub El Kaabi, Gelson Martins, Roman Yaremchuk, Chiquinho, Gabriel Strefezza, Daniel Podence, Mehdi Taremi
Pafos (all. Carcedo)
- Portieri: Jay Gorter, Petros Petrou*, Neofytos Michael
- Difensori: Kostas Pileas, David Luiz, David Goldar, Derrick Luckassen, Bruno Langa, João Correia
- Centrocampisti: Quina, Ken Sema, Ivan Sunjic, Vlad Dragomir, Georgios Michael*, Pêpê
- Attaccanti: Bruno, Mons Bassouamina, Nany Dimata, Jajá, Mislav Orsic, Anderson
* lista B
Psg (Luis Enrique)
- Portieri: Lucas Chevalier, Matvei Safonov, Martin James*, Renato Marin
- Difensori: Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández, Nuno Mendes, David Boly*, Noham Kamara, Willian Pacho
- Centrocampisti: Fabián Ruiz, Vitinha, Kang-in Lee, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves
- Attaccanti: Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye
* lista B
Psv (all. Bosz)
- Portieri: Nick Olij, Niek Schiks*, Matej Kovár, Stijn Kuijsten*, Tijn Smolenaars*, Kane Aerts*
- Difensori: Anass Salah-Eddine, Yarek Gasiorowski, Armando Obispo, Ryan Flamingo, Sergiño Dest, Mauro Júnior, Kiliann Sildillia, Eus Waaijers*, Joel van den Berg*, Wessel Kuhn*, Fabian Merién*, Adamo Nagalo, Sven Van Der Plas*, Yiandro Raap*, Michael Bresser*, Floris Bos*, Essiën Bassey*, Raf Van De Riet*, Alseny Cissé*, Brent Jonkers*, Rivas Manuhutu*
- Centrocampisti: Paul Wanner, Guus Til, Jerdy Schouten, Joey Veerman, Noah Fernandez*, Ismael Saibari, Nicolas Verkooijen*, Jordy Bawuah*, Peter Quispel*, Shuryjano Cornecion*, Jaden de Guzman*, Benjamin Khaderi*, Gino Verhulst*
- Attaccanti: Ivan Perisić, Ruben van Bommel, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarević, Myron Boadu, Dennis Man, Manuel Bahaty*, Robin van Duiven*, Ayodele Thomas*, Tay Abed*, Fabio Kluit*, Jairo Beerens*, Sami Bouhoudane*, Austyn Jones*
* lista B
Qarabag (all. Gurbanov)
- Portieri: Shakhrudin Magomedaliyev, Fabijan Buntić, Mateusz Kochalski
- Difensori: Matheus Silva, Samy Mmaee, Bahlul Mustafazade, Dani Bolt, Abbas Hüseynov, Elvin Jafarguliyev, Badavi Hüseynov, Kevin Medina
- Centrocampisti: Chris Kouakou, Marko Janković, Abdellah Zoubir, Leandro Andrade, Kady, Olexiy Kashchuk, Tural Bayramov, Hikmat Jabrayilzade,* Pedro Bicalho
- Attaccanti: Emmanuel Addai, Camilo Andres Duran Marquez, Musa Gurbanli, Nariman Akhundzade*
* lista B
Real Madrid (all. Xabi Alonso)
- Portieri: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González*, Javier Navarro*
- Difensori: Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Trent John Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Alvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Diego Aguado*, Jesus Fortea*, David Jiménez*, Joan Martínez*, Victor Valdepeñas*
- Centrocampisti: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero*, Pol Fortuny*, Manuel Ángel*, César Palacios*, Cristian Perea*, Hugo De Llanos*, Thiago Pitarch*
- Attaccanti: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Daniel Yañez*
* lista B
Slavia Praga (all. Trpisovsky)
- Portieri: Jakub Markovic, Jindřich Staněk
- Difensori: Stěpán Chaloupek, David Zima, Igoh Ogbu, Daiki Hashioka, El Hadji Youssoupha Mbodji, Jan Bořil, Murphy Dorley, David Douděra, Tomás Vlcek
- Centrocampisti: Tomás Holes, Christos Zafeiris, Youssoupha Sanyang, David Moses, Lukás Provod, Michal Sadílek
- Attaccanti: Muhammed Cham, Vasil Kušej, Mojmír Chytil, Tomás Chorý, Ivan Schranz, Erik Prekop
Sporting (all. Rui Borges)
- Portieri: Rui Silva, João Virginia
- Difensori: Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Zeno Debast, Giorgos Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Bruno Ramos, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas
- Centrocampisti: Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Giorgi Kochorashvili, Maximiliano Araújo, Daniel Bragança, Morten Hjulmand, Rayan Lucas
- Attaccanti: Geny Catamo, Nuno Santos, Francisco Trincão, Alisson Santos, Fotis Ioannidis, Luis Suárez
Tottenham (all. Frank)
- Portieri: Guglielmo Vicario, Antonín Kinský, Brandon Austin
- Difensori: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Ben Davies, Micky van de Ven
- Centrocampisti: João Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur
- Attaccanti: Richarlison, Dominic Solanke, Randal Kolo Muani
Union Saint-Gilloise (all. Pocognoli)
- Portieri: Vic Chambaere, Kjell Scherpen
- Difensori: Mamadou Thierno Barry, Kevin Mac Allister, Kamiel Van De Perre, Christian Burgess, Ross Sykes, Louis Patris, Fedde Leysen
- Centrocampisti: Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Anouar Ait El Hadj, Rob Schoofs, Ousseynou Niang, Sofiane Boufal
- Attaccanti: Mohammed Fuseini, Promise David, Kevin Rodriguez, Anan Khalaili, Raul Florucz, Guilherme Smith
Villarreal (all. Marcelino)
- Portieri: Luiz Júnior, Diego Conde, Arnau Tenas, Rubén Gómez
- Difensori: Adrià Altimira, Rafa Marín, Willy Kambwala, Juan Foyth, Renato Veiga, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Pau Navarro, Daniel Budesca López*
- Centrocampisti: Manor Solomon, Daniel Parejo, Ilias Akhomach*, Santiago Comesaña, Thomas Partey, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Tani Oluwaseyi, Alfonso Pedraza, Hugo López Cortés*
- Attaccanti: Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Tajon Buchanan, Nicolas Pépé, Ayoze Pérez, Víctor Moreno*
* lista B