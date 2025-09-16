Esplora tutte le offerte Sky
Champions 2025/26, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11

Champions League fotogallery
12 foto
©Getty

È tutto pronto per l'inizio della Champions League 2025/26, che si aprirà martedì 16 settembre con le prime partite. Quattro le italiane impegnate, 36 i club che prenderanno parte alla League Phase. Ma quali sono i giocatori con il maggior valore di mercato nella competizione? La formazione è stellare, una top 11 che vale 1.36 miliardi di euro...

IL CALENDARIO - GIOCA A FANTACHAMPIONS

Man. City, nuova maglia per "l'anno del cavallo"

le divise

Il Manchester City celebrerà nel 2026 il capodanno cinese - che segnerà l'anno del cavallo - con...

85 foto

Napoli, come cambiano le maglie per la Champions

Champions League

Il Napoli ha svelato i kit che verranno indossati in Champions League. La prima maglia resta...

4 foto

La classifica della Serie A

Serie A

La 3^ giornata si chiude con il pari tra Como e Genoa 1-1. Il Napoli vince 3-1 sul campo della...

20 foto

Umtiti dice basta: si ritira a soli 31 anni

Calcio

Samuel Umtiti lascia il calcio giocato. Tormentato dai problemi fisici negli ultimi anni, la sua...

39 foto

    Dove vedere Juve-Borussia Dortmund

    guida tv

    Torna la Champions League. Oggi alle 21 la Juventus affronta il Borussia Dortmund, partita da...

    Il calendario e gli orari delle partite di oggi

    guida tv

    Oggi, martedì 16 settembre, inizia la nuova stagione della Champions League con la prima giornata...

    Tudor: "Si può fare meglio. Conceiçao da valutare"

    JUVENTUS

    L'allenatore della Juve ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match d'esordio in Champions,...