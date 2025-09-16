Champions 2025/26, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11
È tutto pronto per l'inizio della Champions League 2025/26, che si aprirà martedì 16 settembre con le prime partite. Quattro le italiane impegnate, 36 i club che prenderanno parte alla League Phase. Ma quali sono i giocatori con il maggior valore di mercato nella competizione? La formazione è stellare, una top 11 che vale 1.36 miliardi di euro...
- Donnarumma: 40 milioni
- Hakimi: 80 milioni
- Cubarsi: 80 milioni
- Saliba: 80 milioni
- Nuno Mendes: 70 milioni
- Valverde: 130 milioni
- Pedri: 140 milioni
- Lamine Yamal: 200 milioni
- Bellingham: 180 milioni
- Mbappé: 180 milioni
- Haaland: 180 milioni