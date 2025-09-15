L'allenatore della Juve ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match d'esordio in Champions, all'Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ): "Contro l'Inter non eravamo al nostro livello, però abbiamo comunque vinto ed è un bel segnale - ha spiegato -. Ora dobbiamo recuperare in fretta. In Europa non cambieremo la nostra filosofia. Conceiçao recuperabile? Vediamo oggi e domani deciderò"

Giornata di vigilia per la Juventus, attesa domani alle 21 dall'esordio europeo contro il Borussia Dortmund. I bianconeri hanno iniziato la stagione con tre vittorie su tre in campionato, compresa l’ultima in contro-rimonta 4-3 sull’Inter, e ora puntano a un inizio positivo anche in Champions. L'allenatore, Igor Tudor, ne ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:



Bisogna cancellarla la partita di 48 ore fa e pensare subito alla Champions?

"È brutto perché non puoi godere neanche due giorni per questa vittoria. Scherzi a parte, bisogna recuperare in fretta perché questi due giorni sono pochissimi per tutti, anche per i tifosi. I giocatori devono essere bravi quando c'è poco tempo per recuperare anche a dormire e mangiare bene, è un aspetto su cui lavoriamo dentro la squadra perché ti cambia la vita. E anche recuperare mentalmente"



Ha avuto modo di rivedere quello che è successo in Juve-Inter? Ci sono tante cose buone, ma anche l'aspetto dei tre gol subiti e qualche disattenzione. Come la valuta?

"Noi non eravamo al nostro livello, però comunque abbiamo vinto: questo è un bel segnale. In passato abbiamo fatto meglio e lo faremo ancora, e poi l'Inter è una squadra forte, la rosa negli ultimi cinque anni è la più forte di tutte. Quindi c'è grande contentezza che abbiamo vinto, pur consapevoli che possiamo fare meglio"



Che squadra è il Borussia Dortmund?

"Una squadra seria, organizzata, di grande livello. In campionato è sempre lì col Bayern, è forte a livello europeo. Sarà molto difficile, però allo steso tempo è bello perché si gioca la Champions in casa nostra, la partita bisogna gustarla facendo una grande gara"



Come sta Conceiçao? È recuperabile?

"Valutiamo oggi ancora. Ieri ha fatto qualcosa di buono, non ha sentito niente, oggi valutiamo e domattina prendiamo una decisione"



Sulla formazione...

"Sinceramente non lo so ancora perché non si è fatto un allenamento. Oggi devo vedere delle situazioni con qualche giocatore, poi quando c'è questo breve periodo bisogna valutare attentamente come iniziare, quali cambi fare, perché può fare la differenza"



In Champions League bisogna giocare in maniera diversa o la strategia della Juve è la stessa?

"Non cambia Champions o non Champions, ma il livello delle squadre. È vero che in Champions giocano un po' più aperte - anche perché sono squadre di alto livello abituate a giocare - e potrebbe essere sembrare più facile, ma è anche più difficile perché il livello si alza. Bisogna sempre concentrarsi su di noi".

Tudor in conferenza: "Yildiz titolare? Vediamo"

L'allenatore croato è intervenuto in seguito anche in conferenza stampa: "Non penso mai a dove possiamo arrivare - ha detto -, dobbiamo andare forte contro il Borussia e capire dove possiamo fare male a loro. Questa è una competizione con squadre di livello. Ho la fortuna di lavorare con dei ragazzi molto disponibili, questa squadra nella storia è sempre stata una squadra operaia, concentrata, seria. La partita di sabato? Abbiamo vinto contro la più forte della Serie A, secondo me sono avanti anche rispetto al Napoli". Infine una battuta sui singoli: "Cambiaso sta bene, si è allenato e non vede l'ora di iniziare. È un giocatore importante che alza il livello. Yildiz titolare? Vediamo".