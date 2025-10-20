Psv-Napoli, Conte in conferenza LIVE
Trasferta in Olanda per gli azzurri, che ripartono dalla Champions dopo la sconfitta a Torino. Ne parla alla vigilia Antonio Conte insieme a Sam Beukema in conferenza stampa: segui le parole in diretta sul nostro liveblog.
Bilancio deficitario finora in Champions, ci si aspettava qualcosa in più dai nuovi?
"E' una stagione diversa dalla scorsa, partivamo da 'underdog', non c'era la Champions, adesso è diverso e non possiamo fare paragoni quindi è inutile pensare se sia deficitaria o migliore, è semplicemente diversa, con una rosa diversa, bisogna avere pazienza. Prima si parlava di Lucca, bisogna che questi ragazzi si inseriscano, alzino il livello e noi dobbiamo dargli fiducia. In Italia poi se segni sei un fenomeno e se non fai gol sei una 'pippa'"
Con Lucca può cambiare l'idea del sistema di gioco e sfruttare anche Lang nel 4-3-3?
"Dovremo mettere una formazione il più possibile equilibrata perché giocheremon contro una squadra campione d'Olanda e proveremo a mettere la formazione più affidabile possibile, che ci sia l'uno o l'altro"
Come sta la squadra e come sta McTominay?
"Scottie non si è allenato ha fatto una parte di allenamento, dipenderà da lui se la sentirà di giocare, o troveremo un'altra soluzione"
Obbligatorio ripartire dopo la sconfitta a Torino. Riparte la Champions League del Napoli, che cerca conferme in Europa dopo l'ultima vittoria con lo Sporting. Si gioca ad Eindhoven contro il PSV, match presentato in conferenza stampa alle 19.15 da Antonio Conte insieme a Sam Beukema