Psv-Napoli, Conte in conferenza LIVE

Bilancio deficitario finora in Champions, ci si aspettava qualcosa in più dai nuovi?

"E' una stagione diversa dalla scorsa, partivamo da 'underdog', non c'era la Champions, adesso è diverso e non possiamo fare paragoni quindi è inutile pensare se sia deficitaria o migliore, è semplicemente diversa, con una rosa diversa, bisogna avere pazienza. Prima si parlava di Lucca, bisogna che questi ragazzi si inseriscano, alzino il livello e noi dobbiamo dargli fiducia. In Italia poi se segni sei un fenomeno e se non fai gol sei una 'pippa'"