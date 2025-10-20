Esplora tutte le offerte Sky
Psv-Napoli, Conte in conferenza LIVE

live CHAMPIONS

Trasferta in Olanda per gli azzurri, che ripartono dalla Champions dopo la sconfitta a Torino. Ne parla alla vigilia Antonio Conte insieme a Sam Beukema in conferenza stampa: segui le parole in diretta sul nostro liveblog. PSV-Napoli è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

PSV-NAPOLI, LE NEWS DI FORMAZIONE

LIVE

Bilancio deficitario finora in Champions, ci si aspettava qualcosa in più dai nuovi?

"E' una stagione diversa dalla scorsa, partivamo da 'underdog', non c'era la Champions, adesso è diverso e non possiamo fare paragoni quindi è inutile pensare se sia deficitaria o migliore, è semplicemente diversa, con una rosa diversa, bisogna avere pazienza. Prima si parlava di Lucca, bisogna che questi ragazzi si inseriscano, alzino il livello e noi dobbiamo dargli fiducia. In Italia poi se segni sei un fenomeno e se non fai gol sei una 'pippa'"

Con Lucca può cambiare l'idea del sistema di gioco e sfruttare anche Lang nel 4-3-3?

"Dovremo mettere una formazione il più possibile equilibrata perché giocheremon contro una squadra campione d'Olanda e proveremo a mettere la formazione più affidabile possibile, che ci sia l'uno o l'altro"

Come sta la squadra e come sta McTominay?

"Scottie non si è allenato ha fatto una parte di allenamento, dipenderà da lui se la sentirà di giocare, o troveremo un'altra soluzione"

La classifica della Champions League

Dove vedere Psv-Napoli

Diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Napoli, McTominay recuperato: le news di formazione

Obbligatorio ripartire dopo la sconfitta a Torino. Riparte la Champions League del Napoli, che cerca conferme in Europa dopo l'ultima vittoria con lo Sporting. Si gioca ad Eindhoven contro il PSV, match presentato in conferenza stampa alle 19.15 da Antonio Conte insieme a Sam Beukema

