Eintracht-Atalanta 0-0
Si parte a Francoforte
Prima in Champions League per il neo allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino. A Francoforte c'è l'Eintracht che deve recuperare terreno. Atalanta con il tridente CDK, Lookman e Scamacca. Topmoeller si affida alla qualità di Gotze con Burkardt giocatore più avanzato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
15' - Altra chance per l'Eintracht dagli sviluppi di un calcio, d'angolo, colpo di testa di Koch con palla che termina alta
12' - La risposta dell'Atalanta è affidata a una conclusione dalla distanza di Ederson con palla decisamente oltre la traversa
11' - Che rischio per l'Atalanta con Collins che percorre tutta la corsia di destra poi mette un gran pallone in mezzo per Chaibi che praticamente calcia un rigore in movimento ma la sua conclusione è debole e parata da Carnesecchi
7' - Azione potenzialmente pericolosa dell'Atalanta con una palla in verticale per Lookman che al limite dell'area non è pulito nel controllo
3' - Buona la partenza dell'Atalanta che prova a sfruttare soprattutto la corsia di destra per mettere in difficoltà l'Eintracht
Squadre in campo e inno della Champions League
Bellissima atmosfera a Francoforte con le tifoserie gemellate e una gran bella coreografia allo stadio
Mahmoud Dahoud debutta dal primo minuto in UEFA Champions League con l'Eintracht Frankfurt. Questa è la sua 32^ apparizione totale nella competizione (due con il Frankfurt, 20 con il Dortmund e 10 con il Gladbach).
L'Atalanta apporta due modifiche rispetto alla partita di Serie A contro il Napoli (1-3): Scamacca sostituisce Pasalic e Kossounou prende il posto del diciassettenne Ahanor in questa gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.
L'Eintracht affronterà una squadra italiana per la seconda volta in altrettante giornate di Champions League, dopo il pareggio per 0-0 in casa del Napoli del 4 novembre. Stasera sarà il primo incontro ufficiale con l'Atalanta
Gianluca Scamacca dell'Atalanta è per la prima volta titolare in UEFA Champions League, dopo due presenze da subentrato. Nella scorsa stagione non ha disputato nessuna partita in Champions League a causa di un infortunio.
L'Eintracht Francoforte scende in campo con la stessa formazione titolare della partita di Bundesliga di questo fine settimana, contro il Colonia.
L'Atalanta ha avuto un buon inizio di Champions League in questa stagione, registrando due vittorie (2-1 contro il Club Brugge e 1-0 contro il Marseille), un pareggio (0-0 contro lo Slavia Praha) e subendo una sola sconfitta per mano dei detentori del titolo (4-0 contro il Paris). Dopo le partite di martedì, è nei posti che valgono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
"Siamo contenti per Scamacca, che torna dal 1' e siamo contenti di veder giocare giocare tutto il tridente insieme, come con il resto della squadra. Il mister è arrivato e si è insediato bene, ha le idee chiare e abbiamo fiducia in lui"
Palladino è pronto per la sua prima panchina in Champions League, essendo stato nominato successore di Ivan Jurić l'11 novembre. Il suo esordio in Serie A con i Nerazzurri ha visto la Dea sconfitta per 3-1 dai campioni in carica del Napoli nel fine settimana.
Jonathan Burkardt è in ottima forma in vista della sfida di stasera. L'attaccante ha segnato una rapida doppietta per suggellare la vittoria per 4-3 della sua squadra contro il Colonia nel fine settimana ed è il capocannoniere delle Aquile sia in Bundesliga (8) che in Champions League (2) in questa stagione.
Dopo aver ritrovato la forma in Bundesliga, interrompendo un'attesa di cinque partite senza vittorie con il 4-3 contro il Köln nel fine settimana, l'Eintracht stasera cercherà di rimettere in carreggiata la sua campagna in Champions League.
Queste due squadre non si sono mai incontrate in una partita ufficiale, ma si sono affrontate in due amichevoli, una nel 2022 (nella foto entrambe le squadre dopo quello scontro) e l'altra nel lontano 2016. L'Eintracht è uscito vittorioso in entrambe le occasioni ai calci di rigore. La squadra tedesca non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite ufficiali contro squadre italiane, sebbene tra queste ci sia un pareggio per 0-0 con i campioni di Serie A del Napoli nell'ultimo turno.
L'eintracht ha avuto un andamento molto altalenante nella competizione. Hanno iniziato con una brillante vittoria per 5-1 contro il talentuoso Galatasaray nella prima giornata, ma nelle due partite successive sono stati sconfitti per 5-1 due volte di fila, rispettivamente contro l'Atletico e il Liverpool
Stasera siamo qui in questo stadio molto bello, in questa competizione che è un sogno per tutti i calciatori e gli allenatori. Aspetto una prova di grande maturità, li ho visti concentrati, sono sicuro che ci saranno delle difficoltà, ma siamo chiamati a superarle"
L'Atalanta ha perso solo due delle ultime dieci partite contro squadre tedesche in competizioni UEFA (5 vittorie e 3 pareggi). Ora punta alla terza vittoria consecutiva contro squadre della Bundesliga, dopo aver battuto il Leverkusen per 3-0 nella finale di Europa League 2023/24 e aver vinto 2-0 in trasferta a Stoccarda nella scorsa Champions League.
Topmoeller non rinuncia all'uomo di maggior talento ed esperienza Gotze che agisce alle spalle dell'unica punta Burkardt e in mezzo a Knauff e Doan. In difesa gioca Collins sulla destra
Palladino arrembante sceglie il tridente pesante con De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca. Solita diga di centrocampo con Ederson e De Roon, Bellanova e Zappacosta sulle corsie. Dietro c'è Djimsiti
L'allenatore è intervenuto su Sky alla vigilia di Eintracht-Atalanta (oggi alle 21 LIVE su Sky e in streaming su NOW): "Non c'è spazio per le emozioni, bisogna essere concentrati perché affrontiamo una squadra forte. I ragazzi quotidianamente danno tutto, questo mi lascia ben sperare per il futuro: ho avuto grandi risposte per il futuro. Massimo rispetto per gli avversari ma siamo consapevoli di poter fare una gran partita"
EINTRACHT (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino
Gianluca Scamacca ha parlato a Sky alla vigilia di Eintracht-Atalanta (oggi alle 21 LIVE su Sky e in streaming su NOW): "Il secondo tempo di Napoli ci ha dato una grossa spinta, abbiamo ritrovato quella fluidità e cattiveria che ci mancava da un po'. Abbiamo capito che ci siamo, giocando in questo modo possiamo tornare a essere 'noi'. Come sto? Mi mancano le partite e la continuità ma sto molto meglio di qualche mese fa, lavoro per tornare al top". Poi su Palladino: "Ha portato entusiasmo e tranquillità e, soprattutto, ci dà la sicurezza di cui avevamo bisogno. Un allenatore che credesse in noi e ci facesse sentire al sicuro"
La prossima sarà la prima sfida ufficiale tra Eintracht Francoforte e Atalanta: la squadra tedesca non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite europee contro avversarie italiane, incluso il pareggio a reti inviolate con il Napoli della quarta giornata (3 sconfitte) e in nessuno di questi quattro incontri ha trovato la via del gol.
L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due partite europee contro avversarie tedesche, battendo il Bayer Leverkusen 3-0 nella finale di Europa League 2023/24 e lo Stoccarda 2-0 nella fase a gironi di Champions League 2024/25.
Dopo essere stato sconfitto per 5-1 sia nella seconda che nella terza giornata della fase a gironi di questa Champions League, l'Eintracht Francoforte ha pareggiato 0-0 con il Napoli nel quarto incontro – nonostante ciò, la squadra italiana ha tentato 18 tiri in quel pareggio, record di conclusioni in un incontro casalingo terminato senza gol segnati dal club nella competizione. In totale, solo il Kairat (35) ha subito più tiri nello specchio della porta in questa edizione del torneo rispetto all'Eintracht (34).
Dopo il pareggio a reti inviolate con lo Slavia Praga alla terza giornata e la vittoria per 1-0 sul Marsiglia alla quarta, l'Atalanta ha raggiunto quota sette clean sheet in Champions League dall'inizio della scorsa stagione: solo Inter (11), Arsenal (10) e Paris Saint-Germain (8) ne contano di più nel periodo.
Nelle due partite casalinghe dell'Eintracht Francoforte in questa edizione della Champions League sono stati realizzati esattamente sei gol: i tedeschi hanno battuto il Galatasaray 5-1 alla prima giornata e hanno perso 5-1 contro il Liverpool alla terza; la squadra tedesca è diventata così una delle sole tre formazioni nelle cui prime due gare in casa di una singola edizione della Champions League sono state realizzate più di cinque reti, insieme alla Roma nel 2014/15 (6 fatti 8 subiti) e al Tottenham nel 2019/20 (7 fatti 7 subiti).
Il nuovo tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, nella sua prima stagione da allenatore nelle competizioni europee, ha portato la Fiorentina fino alle semifinali di Conference League nella scorsa stagione (6 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte): solo il Chelsea vincitore della competizione (42) hanno realizzato più reti dei toscani (30) nell'edizione 2024/25 del torneo.
Nelle prime quattro giornate di questa Champions League l'Eintracht Francoforte è la squadra che ha subito più tiri a seguito di un contropiede (10), mentre solo l'Union Saint-Gilloise (cinque) ha incassato più gol a seguito di questa particolare situazione di gioco rispetto ai tedeschi (quattro).
Lazar Samardzic ha segnato tre gol in Champions League dall'inizio della scorsa stagione, tutti da subentrato – tra i giocatori che hanno realizzato il 100% delle loro reti nella competizione nel periodo partendo dalla panchina, nessuno ha segnato di più rispetto al centrocampista dell'Atalanta (come Harvey Barnes, Ángel Correa, Marco Asensio e Nemanja Radonjic).
Nathaniel Brown ha vinto 20 dei 21 contrasti tentati in questa edizione della Champions League con una percentuale di successo del 95%, la più alta tra i giocatori con almeno 10 contrasti tentati nel periodo; in queste circostanze non è stato mai superato in dribbling e ha commesso un solo fallo.
Gianluca Scamacca ha segnato otto gol in dodici partite da titolare nelle principali competizioni europee, sei dei quali arrivati nelle nove presenze dal primo minuto con l'Stalanta; la sua unica precedente apparizione contro una squadra tedesca in Europa è coincisa con la finale di Europa League 2023/24, nella quale fornì l'assist per il terzo gol di Ademola Lookman.