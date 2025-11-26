Gianluca Scamacca ha parlato a Sky alla vigilia di Eintracht-Atalanta (oggi alle 21 LIVE su Sky e in streaming su NOW): "Il secondo tempo di Napoli ci ha dato una grossa spinta, abbiamo ritrovato quella fluidità e cattiveria che ci mancava da un po'. Abbiamo capito che ci siamo, giocando in questo modo possiamo tornare a essere 'noi'. Come sto? Mi mancano le partite e la continuità ma sto molto meglio di qualche mese fa, lavoro per tornare al top". Poi su Palladino: "Ha portato entusiasmo e tranquillità e, soprattutto, ci dà la sicurezza di cui avevamo bisogno. Un allenatore che credesse in noi e ci facesse sentire al sicuro"