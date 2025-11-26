11' - Convalidato il gol di Julian Alvarez, l'Atletico passa in vantaggio. Non c'è fallo di mano di Baena secondo il direttore di gara
Atletico Madrid-Inter 1-0, il risultato in diretta
Quinta giornata di League Phase, con l'Inter in campo al Metropolitano contro l'Atletico Madrid. I nerazzurri partono forte e creano due occasioni da gol con Dimarco, ma sono i Colchoneros a passare in vantaggio al 9' con Julian Alvarez. Diretta sull'app Prime Video, disponibile per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
17' - Tiro cross di Hancko dalla corsia di destra, il pallone attraversa tutta l'area ma nessuno riesce a deviarlo
11' - Letexier va all'on field review
9' - Check del Var in corso
9' - Gol annullato all'Atletico Madrid. Julian Alvarez la mette in porta, ma l'arbitro interrompe il gioco per un presunto fallo di mano di Baena
8' - Bella ripartenza dell'Inter orchestrata da Barella. Il centrocampista serve Bonny che si appoggia su Lautaro, ma la conclusione del capitano nerazzurro è centrale. Musso blocca
5' - Squillo dell'Atletico: cross di Molina dalla destra, Alvarez prova a distendersi in spaccata ma non arriva
3' - Sfiora il gol Dimarco! Apertura di Bastoni sulla sinistra, l'esterno sinistro calcia da posizione defilata e non centra la porta
2' - Buona risposta di Musso sulla conclusione di Dimarco, pallone in fallo laterale
1' - L'Inter parte bene e guadagna un calcio di punizione al limite dell'area. Dimarco e Calhanoglu sul punto di battuta
Atletico-Inter, si parte al Metropolitano!
Primo pallone mosso dall'Atletico
Squadre in campo, suona l'inno della Champions... tra poco si parte!
Così tra poco in campo...
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. All. Simeone.
- A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori, Nico Gonzalez.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.
- A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito.
Arbitra il francese Letexier
- Arbitro: François Letexier (FRA)
- Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
- Quarto uomo: Jérémie Pignard (FRA)
- VAR: Willy Delajod (FRA)
- AVAR: Tiago Martins (POR)
Il cammino dell'Inter...
Il cammino dell'Atletico fin qui...
- Liverpool-Atletico 3-2
- Atletico-Eintracht 5-1
- Arsenal-Atletico 4-0
- Atletico-USG 3-1
Simeone: "In futuro mi immagino allenatore dell'Inter"
Solamente Lamine Yamal (7.1) ed Estêvão (6.8) hanno preso parte a più tiri in media per 90 minuti rispetto a Francesco Pio Esposito (6.6 – sette occasioni create, 13 tiri in 274 minuti) in questa Champions League tra i giocatori di età inferiore ai 21 anni.
Lautaro: "Dopo il derby abbiamo voltato pagina"
Se dovesse partire titolare in questo incontro, Lautaro Martínez diventerebbe il quinto giocatore a raggiungere quota 50 presenze dal primo minuto con la maglia dell'Inter in Champions League dopo Javier Zanetti (91), Esteban Cambiasso (56), Iván Córdoba (54) e Julio César (52).
Marotta: "Atletico? Avversario di una certa consistenza, un bel banco di prova"
Il presidente dell'Inter è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Abbiamo fatto 12 punti in 4 partite ma gli avversari erano abbordabili. Quello di stasera è il primo avversario di una certa consistenza, un banco di prova per il futuro. Negli ultimi 2 mesi le prestazioni sono sufficienti, forse i risultati no. Domenica ha vinto il Milan, merito a chi vince, ma la nostra prestazione ha meritato la sufficienza. San Siro ha il suo fascino, questa è l'occasione per vedere uno stadio moderno. Credo che l'esigenza di creare uno stadio nuovo a Milano era indispensabile. Abbiamo iniziato un percorso che sarà lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro per quello che è stato in questi anni. Le dichiarazioni di Simeone? Le leggo come l'ammirazione per una società che conosce bene, che è all'avanguardia in Europa. Noi abbiamo un allenatore giovane a cui auguro di stare tantissimi anni nell'Inter, risponde al profilo che cercavamo. Siamo contenti di Chivu, sono convinto che potrà stare qui a lungo"
Chivu: "Non mi sento migliore o peggiore di Simeone"
Dall'inizio della stagione 2023/24 Julián Álvarez dell'Atlético Madrid ha segnato quattordici gol da 6.4 Expected Goals in Champions League ed è di conseguenza il giocatore con la differenza positiva più ampia tra gol segnati e xG nel periodo (+7,6).
Nelle prime quattro giornate di questa Champions League l'Inter è stata sia la squadra che ha vinto più duelli aerei sia in generale (69) che in percentuale (69% - 69/100).
Il 40% dei gol realizzati dall'Atlético Madrid in questa Champions League (4 su 10) è arrivato su contropiede, record nel torneo in corso; tre di queste marcature sono arrivate nel successo per 3-1 contro l'Union Saint-Gilloise nello scorso turno.
Gran serata di Champions su Sky: la guida tv
L'Inter, insieme all'Arsenal, è una delle due sole squadre che non hanno subito alcun gol su azione nelle prime quattro giornate di questa Champions League: l'unica rete incassata finora dai nerazzurri nel torneo è infatti arrivata su calcio d'angolo contro il Kairat nello scorso turno.
L'Inter è una delle tre squadre, insieme al Bayern Monaco e all'Arsenal, che hanno conquistato quattro vittorie su quattro partite in questa stagione di Champions League, ma non è mai riuscita a vincere le prime cinque gare di un'edizione del torneo; le uniche formazioni italiane a esserci riuscite sono il Milan nel 1992/93 (sei), la Juventus nel 2004/05 e il Napoli nel 2022/23 (entrambe cinque).
Barella: "Cercheremo di dare tutto come sempre"
Il centrocampista nerazzurro è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Cercheremo di dare tutto come abbiamo sempre cercato di fare. Sappiamo che è una partita difficile e che dopo una sconfitta come quella arrivata nel derby c'è sempre voglia di dimostrare che è stato un episodio. Oggi cercheremo di farlo".
L'Atlético Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe in Champions League (1 sconfitta) ed è a partire dalla stagione 2023/24 la squadra con più successi interni nella competizione; inoltre, dopo i cinque gol segnati contro l'Eintracht Francoforte e i tre contro l'Union Saint-Gilloise, gli spagnoli potrebbero realizzare almeno tre reti in tre gare interne di fila per la prima volta nella loro storia nella competizione.
L'Inter non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime 12 trasferte europee contro avversarie spagnole (4 pareggi, 8 sconfitte), dall'1-5 contro il Valencia nella fase a gironi della Champions League 2004/05; l'ultima, un pareggio per 3-3 con il Barcellona, risale all'andata delle semifinali della scorsa stagione.
Questa sarà solo la quarta sfida tra Atlético Madrid e Inter in tutte le competizioni: gli spagnoli hanno vinto 2-0 nella Supercoppa UEFA 2010 a Monaco, prima che le due squadre vincessero in casa negli ottavi di finale della Champions League 2023/24 (l'Atlético Madrid si è qualificato ai rigori).
Tutto pronto al Wanda Metropolitano
Atletico Madrid-Inter, fischio d'inizio alle 21
Quinta giornata di League Phase di Champions League, con l'Inter che fa visita all'Atletico Madrid. Fischio d'inizio alle 21, diretta sull'app Prime Video, disponibile per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime