ATM1
INT0
FRA0
ATA0
ARS0
FCB0
PSG0
TOT0
LIV1
PSV1
OLY1
RMD0
SPO0
BRU0
PAF2
MCO2
COP3
KAI2
LIVE1T
Atletico Madrid
Alvarez J. 9'
1 - 0
Inter
Atletico Madrid
Alvarez J. 9'
1 - 0 Inter
Atletico Madrid-Inter 1-0, il risultato in diretta

Quinta giornata di League Phase, con l'Inter in campo al Metropolitano contro l'Atletico Madrid. I nerazzurri partono forte e creano due occasioni da gol con Dimarco, ma sono i Colchoneros a passare in vantaggio al 9' con Julian Alvarez. Diretta sull'app Prime Video, disponibile per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

EINTRACHT-ATALANTA LIVE

LIVE

17' - Tiro cross di Hancko dalla corsia di destra, il pallone attraversa tutta l'area ma nessuno riesce a deviarlo

GOL!

11' - Convalidato il gol di Julian Alvarez, l'Atletico passa in vantaggio. Non c'è fallo di mano di Baena secondo il direttore di gara

VAR

11' - Letexier va all'on field review

VAR

9' - Check del Var in corso

9' - Gol annullato all'Atletico Madrid. Julian Alvarez la mette in porta, ma l'arbitro interrompe il gioco per un presunto fallo di mano di Baena

8' - Bella ripartenza dell'Inter orchestrata da Barella. Il centrocampista serve Bonny che si appoggia su Lautaro, ma la conclusione del capitano nerazzurro è centrale. Musso blocca

5' - Squillo dell'Atletico: cross di Molina dalla destra, Alvarez prova a distendersi in spaccata ma non arriva

3' - Sfiora il gol Dimarco! Apertura di Bastoni sulla sinistra, l'esterno sinistro calcia da posizione defilata e non centra la porta

2' - Buona risposta di Musso sulla conclusione di Dimarco, pallone in fallo laterale

1' - L'Inter parte bene e guadagna un calcio di punizione al limite dell'area. Dimarco e Calhanoglu sul punto di battuta

calcio d'inizio!

Atletico-Inter, si parte al Metropolitano!

Primo pallone mosso dall'Atletico

Squadre in campo, suona l'inno della Champions... tra poco si parte!

Così tra poco in campo...

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. All. Simeone.

  • A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori, Nico Gonzalez.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

  • A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito.

In campo anche l'Atalanta in casa dell'Eintracht: il liveblog

Eintracht-Atalanta LIVE

Arbitra il francese Letexier

  • Arbitro: François Letexier (FRA)
  • Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
  • Quarto uomo: Jérémie Pignard (FRA)
  • VAR: Willy Delajod (FRA)
  • AVAR: Tiago Martins (POR)

Il cammino dell'Inter...

Il cammino dell'Atletico fin qui...

  • Liverpool-Atletico 3-2
  • Atletico-Eintracht 5-1
  • Arsenal-Atletico 4-0
  • Atletico-USG 3-1

Simeone: "In futuro mi immagino allenatore dell'Inter"

statistiche

Solamente Lamine Yamal (7.1) ed Estêvão (6.8) hanno preso parte a più tiri in media per 90 minuti rispetto a Francesco Pio Esposito (6.6 – sette occasioni create, 13 tiri in 274 minuti) in questa Champions League tra i giocatori di età inferiore ai 21 anni.

Lautaro: "Dopo il derby abbiamo voltato pagina"

statistiche

Se dovesse partire titolare in questo incontro, Lautaro Martínez diventerebbe il quinto giocatore a raggiungere quota 50 presenze dal primo minuto con la maglia dell'Inter in Champions League dopo Javier Zanetti (91), Esteban Cambiasso (56), Iván Córdoba (54) e Julio César (52).

Marotta: "Atletico? Avversario di una certa consistenza, un bel banco di prova"

Il presidente dell'Inter è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Abbiamo fatto 12 punti in 4 partite ma gli avversari erano abbordabili. Quello di stasera è il primo avversario di una certa consistenza, un banco di prova per il futuro. Negli ultimi 2 mesi le prestazioni sono sufficienti, forse i risultati no. Domenica ha vinto il Milan, merito a chi vince, ma la nostra prestazione ha meritato la sufficienza. San Siro ha il suo fascino, questa è l'occasione per vedere uno stadio moderno. Credo che l'esigenza di creare uno stadio nuovo a Milano era indispensabile. Abbiamo iniziato un percorso che sarà lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro per quello che è stato in questi anni. Le dichiarazioni di Simeone? Le leggo come l'ammirazione per una società che conosce bene, che è all'avanguardia in Europa. Noi abbiamo un allenatore giovane a cui auguro di stare tantissimi anni nell'Inter, risponde al profilo che cercavamo. Siamo contenti di Chivu, sono convinto che potrà stare qui a lungo"

Chivu: "Non mi sento migliore o peggiore di Simeone"

Chivu: 'Critiche a Sommer? Difendo tutti i miei giocatori'. VIDEO

Chivu: 'Critiche a Sommer? Difendo tutti i miei giocatori'. VIDEO

statistiche

Dall'inizio della stagione 2023/24 Julián Álvarez dell'Atlético Madrid ha segnato quattordici gol da 6.4 Expected Goals in Champions League ed è di conseguenza il giocatore con la differenza positiva più ampia tra gol segnati e xG nel periodo (+7,6).

statistiche

Nelle prime quattro giornate di questa Champions League l'Inter è stata sia la squadra che ha vinto più duelli aerei sia in generale (69) che in percentuale (69% - 69/100).

statistiche

Il 40% dei gol realizzati dall'Atlético Madrid in questa Champions League (4 su 10) è arrivato su contropiede, record nel torneo in corso; tre di queste marcature sono arrivate nel successo per 3-1 contro l'Union Saint-Gilloise nello scorso turno.

Gran serata di Champions su Sky: la guida tv

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

statistiche

L'Inter, insieme all'Arsenal, è una delle due sole squadre che non hanno subito alcun gol su azione nelle prime quattro giornate di questa Champions League: l'unica rete incassata finora dai nerazzurri nel torneo è infatti arrivata su calcio d'angolo contro il Kairat nello scorso turno.

statistiche

L'Inter è una delle tre squadre, insieme al Bayern Monaco e all'Arsenal, che hanno conquistato quattro vittorie su quattro partite in questa stagione di Champions League, ma non è mai riuscita a vincere le prime cinque gare di un'edizione del torneo; le uniche formazioni italiane a esserci riuscite sono il Milan nel 1992/93 (sei), la Juventus nel 2004/05 e il Napoli nel 2022/23 (entrambe cinque).

Barella: "Cercheremo di dare tutto come sempre"

Il centrocampista nerazzurro è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Cercheremo di dare tutto come abbiamo sempre cercato di fare. Sappiamo che è una partita difficile e che dopo una sconfitta come quella arrivata nel derby c'è sempre voglia di dimostrare che è stato un episodio. Oggi cercheremo di farlo". 

statistiche

L'Atlético Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe in Champions League (1 sconfitta) ed è a partire dalla stagione 2023/24 la squadra con più successi interni nella competizione; inoltre, dopo i cinque gol segnati contro l'Eintracht Francoforte e i tre contro l'Union Saint-Gilloise, gli spagnoli potrebbero realizzare almeno tre reti in tre gare interne di fila per la prima volta nella loro storia nella competizione.

La classifica della Champions League

La classifica della Champions League

La classifica della Champions League

statistiche

L'Inter non è riuscita a vincere nessuna delle sue ultime 12 trasferte europee contro avversarie spagnole (4 pareggi, 8 sconfitte), dall'1-5 contro il Valencia nella fase a gironi della Champions League 2004/05; l'ultima, un pareggio per 3-3 con il Barcellona, risale all'andata delle semifinali della scorsa stagione.

statistiche

Questa sarà solo la quarta sfida tra Atlético Madrid e Inter in tutte le competizioni: gli spagnoli hanno vinto 2-0 nella Supercoppa UEFA 2010 a Monaco, prima che le due squadre vincessero in casa negli ottavi di finale della Champions League 2023/24 (l'Atlético Madrid si è qualificato ai rigori).

Tutto pronto al Wanda Metropolitano

Atletico Madrid-Inter, fischio d'inizio alle 21

Quinta giornata di League Phase di Champions League, con l'Inter che fa visita all'Atletico Madrid. Fischio d'inizio alle 21, diretta sull'app Prime Video, disponibile per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime