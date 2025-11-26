Il presidente dell'Inter è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Abbiamo fatto 12 punti in 4 partite ma gli avversari erano abbordabili. Quello di stasera è il primo avversario di una certa consistenza, un banco di prova per il futuro. Negli ultimi 2 mesi le prestazioni sono sufficienti, forse i risultati no. Domenica ha vinto il Milan, merito a chi vince, ma la nostra prestazione ha meritato la sufficienza. San Siro ha il suo fascino, questa è l'occasione per vedere uno stadio moderno. Credo che l'esigenza di creare uno stadio nuovo a Milano era indispensabile. Abbiamo iniziato un percorso che sarà lungo, ma non possiamo dimenticare il nostro San Siro per quello che è stato in questi anni. Le dichiarazioni di Simeone? Le leggo come l'ammirazione per una società che conosce bene, che è all'avanguardia in Europa. Noi abbiamo un allenatore giovane a cui auguro di stare tantissimi anni nell'Inter, risponde al profilo che cercavamo. Siamo contenti di Chivu, sono convinto che potrà stare qui a lungo"