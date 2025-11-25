L'allenatore è intervenuto su Sky alla vigilia di Eintracht-Atalanta (mercoledì alle 21 LIVE su Sky e in streaming su NOW ): "Non c'è spazio per le emozioni, bisogna essere concentrati perché affrontiamo una squadra forte. I ragazzi quotidianamente danno tutto, questo mi lascia ben sperare per il futuro: ho avuto grandi risposte per il futuro. Massimo rispetto per gli avversari ma siamo consapevoli di poter fare una gran partita"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta, che mercoledì alle 21 farà visita all'Eintracht per la quinta giornata di League Phase (gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Raffaele Palladino è intervenuto su Sky per presentare il match.

Partiamo dall'aspetto emozionale. Con che animo sei arrivato qui in Germania?

"Indubbiamente già la parola 'Champions' mette emozione ma non c'è spazio per le emozioni. Bisogna essere concentrati, l'Eintracht è una squadra forte. Sappiamo che è una competizione europea, importante, l'emozione la lasciamo via al fischio d'inizio. La cosa che mi emoziona è vedere i ragazzi che quotidianamente danno tutto e questo mi lascia ben sperare per il futuro. Ho avuto grandi risposte in questi giorni e sono orgoglioso di allenare questi ragazzi".

A livello di fiducia possiamo dire che una spinta in più arrivi dal ruolino che questa squadra ha sempre avuto in Europa anche in una stagione travagliata finora?

"Indubbiamente sì, la Champions alza il livello. E' una competizione in cui l'intensità, la qualità, gli stadi, rendono tutto più bello. Dobbiamo alzare il nostro livello sempre, ci permette di competere con squadre forti come l'Eintracht, che è una squadra temibile e di cui bisogna avere rispetto. Stanno facendo bene in Bundesliga, sono sesti, fanno tanti gol. Massimo rispetto ma siamo venuti qui con l'autostima e la consapevolezza che possiamo fare una grande prestazione. Vogliamo ritrovare il nostro dna, stiamo lavorando quotidianamente e i ragazzi mi stanno dando grandi risposte".

Nei mesi in cui sei stato fermo dove ti sei diretto per vedere qualcosa di nuovo da aggiungere al tuo bagaglio professionale?

"I cinque mesi in cui sono stato fermo mi sono sembrati un'eternità, anche se sono stati ricchi di esperienze personali e professionali. Sono stato tanto in giro, ho studiato una nuova lingua che è l'inglese, che è fondamentale sia per il lavoro che a livello professionale. Sono andato in Inghilterra a vedere tante squadre, ho visto tanti allenamenti. Ho visto l'Arsenal che mi ha impressionato, Arteta è un allenatore che mi affascina molto. Ho cercato di studiare tanto il campionato inglese e nel frattempo seguivo quello italiano perché la speranza era quella di ripartire al più presto".