Estevao batte Haaland! I bomber più precoci nei loro inizi di Champions
Ancora protagonista col Chelsea, Estevao ha segnato anche al Barcellona nella serata di Champions. Terzo gol consecutivo nelle sue prime tre partite da titolare nella competizione, exploit condiviso con altri giovanissimi campioni nella storia del torneo. Considerando anche la 'vecchia' Coppa dei Campioni, il 18enne brasiliano è diventato il terzo più precoce a riuscirci e ha preceduto Haaland. Nella top 10 all-time anche due italiani (dati Opta)
- Kylian Mbappé (18 anni e 113 giorni)
- Estevao (18 anni e 215 giorni)
- Erling Haaland (19 anni e 107 giorni)
- Alessandro Del Piero (20 anni e 343 giorni)
- Andriy Shevchenko (21 anni e 2 giorni)
- Gabri (21 anni e 40 giorni)
- José Mari (21 anni e 347 giorni)
- Adriano (22 anni e 246 giorni)
- Ibrahima Bakayoko (22 anni e 306 giorni)
- Barukh Dego (23 anni e 257 giorni)