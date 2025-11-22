Il Napoli ha bisogno di punti in Champions. Al Maradona arriva il Qarabag e Conte lo affronta con un solo cambio rispetto alla squadra che ha battuto in modo convincente l'Atalanta: al posto di Gutierrez c'è Olivera. Politano ancora in panchina, Lang e Neres confermati in attacco con Hojlund. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

