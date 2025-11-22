Napoli-Qarabag, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il Napoli ha bisogno di punti in Champions. Al Maradona arriva il Qarabag e Conte lo affronta con un solo cambio rispetto alla squadra che ha battuto in modo convincente l'Atalanta: al posto di Gutierrez c'è Olivera. Politano ancora in panchina, Lang e Neres confermati in attacco con Hojlund. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov
Le parole di Conte alla vigilia
Quello che ha detto ieri l'allenatore del Napoli in esclusiva a Sky Sport e in conferenza stampa
Conte: 'È un anno complesso, ma i ragazzi si stanno applicando'
La classifica di Champions League
Il Napoli al momento occupa l'ultima posizione utile per la qualificazione ai playoff: ecco la classifica in attesa delle partite della 5^ giornata
La classifica della Champions League
Gli highlights di Qarabag-Chelsea
L'ultima partita di Champions degli azeri ha visto il pareggio casalingo contro il Chelsea, un risultato di indiscutibile prestigio
Gli highlights di Napoli-Eintracht
L'ultima partita degli azzurri in Champions, prima della sosta, ha visto il pareggio senza reti in casa contro i tedeschi
Le scelte di Conte
Confermato il 3-4-3 visto in campionato con l'Atalanta e con un solo cambio, Olivera invece di Gutierrez a sinistra: è out Spinazzola. Politano di nuovo in panchina, Neres e Lang sono le ali, ai lati dell'unica punta Hojlund. Beukema-Rrhamani-Buongiorno è il terzetto difensivo a protezione di Milinkovic-Savic. A destra capitan Di Lorenzo
Le scelte di Qurbanov
Formazione tipo per il Qarabag, disposta con il classico 4-2-3-1
Frank Anguissa (stasera assenter per infortunio) ha realizzato più pressioni ad alta intensità (242) di qualsiasi altro centrocampista in questa edizione di Champions League, mentre solo Enzo Barrenechea (21) ha guadagnato più possessi nella trequarti centrale rispetto ad Anguissa (17) tra i centrocampisti
Leandro Andrade del Qarabag ha segnato in tre delle quattro partite di Champions League disputate in questa stagione, realizzando tre gol con una percentuale realizzativa del 75% (tre gol da quattro tiri): tra tutti i giocatori con almeno tre reti realizzate nell'edizione attuale della competizione, nessuno ha fatto meglio (75% anche Marcos Llorente)
L'attaccante del Napoli Rasmus Højlund ha segnato sette gol in nove presenze in Champions League, e dall'inizio della stagione 2023/24 la sua percentuale realizzativa del 47% (7/15) è la migliore tra tutti i giocatori con almeno 10 tiri tentati nella competizione
Il Qarabag è con il Bodø/Glimt (avversario stasera della Juve) una delle due squadre che ha effettuato il minor numero di cambi nel suo 11 titolare in questa Champions League (tre); inoltre, è la formazione che conta il maggior numero di giocatori diversi (10) sempre titolari finora in questa edizione del torneo
Il Napoli ha perso solo una delle sue ultime 19 gare casalinghe in Champions League (11 vittorie, 7 pareggi), con l'unica sconfitta arrivata contro il Real Madrid nell'ottobre 2023 (2-3), la squadra che poi avrebbe vinto il trofeo in quella stagione
Il Qarabag ha evitato la sconfitta in tre delle quattro partite disputate in questa Champions League (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), dopo aver perso quattro delle sue sei gare nella precedente partecipazione (2 pareggi, 4 sconfitte nel 2017/18) e ha già quadruplicato il suo bottino di gol nel 2025/26 (8) rispetto a quell'edizione del torneo (2)
Il Napoli ha vinto solo una delle sue ultime sei partite di Champions League (2 pareggi, 3 sconfitte), subendo in media oltre due gol a partita in queste gare (2.2 – 13 in totale), sebbene abbia mantenuto la porta inviolata nella più recente, un pareggio 0-0 con l'Eintracht Francoforte alla quarta giornata
Le squadre italiane sono imbattute contro avversarie dell'Azerbaigian nelle competizioni europee, avendo vinto sei delle otto partite disputate (2 pareggi), incluse le ultime quattro di fila
Il Qarabag non ha mai vinto nei suoi sei precedenti incontri europei contro formazioni italiane, avendo subito una sconfitta in cinque di queste partite (1 pareggio). Le uniche due gare giocate in Champions League risalgono alla stagione 2017/18 contro la Roma, coincise con due sconfitte in casa (1-2) e in trasferta (0-1)
Napoli e Qarabag si affronteranno per la prima volta in una competizione europea; questo sarà anche il primo incontro per i partenopei contro una squadra dell'Azerbaigian
Quinta giornata di Champions. Il Napoli ospita il Qarabag al Maradona: avviciniamoci al calcio d'inizio previsto per le 21