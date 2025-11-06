Champions League 2025-2026, chi si qualifica agli ottavi e ai playoff: le previsioni Opta
A metà del cammino nel girone di Champions, il "Supercomputer" di Opta ha fatto le sue previsioni calcolando in modo "scientifico" le possibilità che hanno le squadre partecipanti di superare questa prima fase. Le italiane dovrebbero farcela tutte, ma ecco con quali probabilità
- Il modello previsionale Opta Predictor creato da Opta stima le possibilità di sviluppo di una determinata competizione, "aggiustando" le sue sentenze sulla base dei dati che acquisisce man mano. Si tratta di un modello matematico che tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle squadre
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento
- 36) Kairat
- 35) Ajax
- 34) Bodo/Glimt
- 33) Copenhagen
- 32) Benfica
- 31) Slavia Praga
- 30) Villarreal
- 29) Athletic Club
- 28) Marsiglia
- 27) Olympiacos
- 26) Union SG
- 25) PSV
- 24) Eintracht Francoforte
- 23) Pafos
- 22) Juventus
- 21) Bruges
- 20) Monaco
- 19) Bayer Leverkusen
- 18) Napoli
- 17) Qarabag
- 16) Sporting
- 15) Atletico Madrid
- 14) Atalanta
- 13) Borussia Dortmund
- 12) Galatasaray
- 11) Chelsea
- 10) Tottenham
- 9) Barcellona
- Arsenal
- Bayern Monaco
- Manchester City
- Liverpool
- Inter
- Psg
- Real Madrid
- Newcastle
Per ognuna delle prime 8 (e per le altre italiane) vediamo ora nel dettaglio quali percentuali di superare gli ottavi, di arrivare in semifinale e di vincere la Champions viene assegnata da Opta Predictor:
- 3,49% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 7,85%
- in semifinale: 19,64%
- ai quarti: 43,44%
- 4,70% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 10,69%
- in semifinale: 24,44%
- ai quarti: 52,27%
- 10,22% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 20,17%
- in semifinale: 36,43%
- ai quarti: 63,47%
- 4,19% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 9,86%
- in semifinale: 23,36%
- ai quarti: 52,40%
- 11,72% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 22,13%
- in semifinale: 39,39%
- ai quarti: 67,46%
- 12,95% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 24,85%
- in semifinale: 44,36%
- ai quarti: 71,12%
- 14,33% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 27,80%
- in semifinale: 47,40%
- ai quarti: 74,59%
- 23,53% di probabilità di vincere la Champions League
- in finale: 38,81%
- in semifinale: 58,20%
- ai quarti: 81,36%
- Qualificata agli ottavi: 11,19% di probabilità
- Qualificata agli ottavi: 1,98% di probabilità
- Qualificata agli ottavi: 0,75% di probabilità