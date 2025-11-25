La Juve è pronta a giocare a due passi dal Circolo Polare Artico e le foto che vedrete del loro arrivo vi faranno venire voglia di avvolgervi in una coperta. Lunedì c'erano -16 gradi percepiti, ma all'orario di gara dovrebbero essere "solo" -2. Comolli e Chiellini sono rimasti bloccati in Svezia per via della neve e raggiungeranno Bodo con un minivan. Match live alle 21 suSky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW