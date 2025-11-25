Bodo Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo i pareggi in Champions con lo Sporting e in campionato con la Fiorentina, la Juventus affronta il Bodo Glimt che non ha ancora trovato il successo in questa campagna europea. Giocano Openda e Adzic dal 1'. Spazio anche a Miretti. Nel Bodo in panchina Hauge.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti
in evidenza
Il Bodø/Glimt ha esordito pareggiando 2-2 contro Slavia Praha e Tottenham. È seguita una sconfitta per 3-1 in casa del Galatasaray, prima di perdere di misura in casa per 1-0 contro il Monaco il 4 novembre.
Il Bodø/Glimt si trova nel mezzo di un'entusiasmante corsa al titolo nell'Eliteserien norvegese, con l'ultimo turno in programma il prossimo fine settimana. È secondo in classifica, a un solo punto dalla capolista Viking.
Spalletti: "Dobbiamo fare un calcio più qualitativo"
"Il miglior momento di oggi sarà quando ci renderemo conto che tutto quello che riusciremo a fare stasera non dipenderà dalle persone incontrate e dalla situazione ambientale ma solo da noi, perché deve essere così. Dobbiamo fare un calcio più qualitativo, abbiamo più calciatori in grado di saltare l'uomo rispetto alle altre squadre però per metterli tutti insieme rischi di perdere equilibrio"
Venerdì scorso il Bodø/Glimt ha mantenuto viva la sua corsa al titolo, ottenendo una fondamentale vittoria in trasferta per 2-1 contro il KFUM, assicurata nei minuti di recupero da Mathias Jørgensen
La Juventus è il club italiano più titolato, con 36 titoli nazionali e 15 Coppe Italia conquistate. È stata campione d'Europa nel 1984/85 e nel 1995/96
La formazione del Bodo in grafica
La formazione della Juventus in grafica
Bodo Glimt, le scelte di formazione
Knutsen lascia Hauge in panchina e si affida al tridente composto da Maata, Hogh e Blomberg. Gioca il capitano Berg
Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4-1 sull'Italia a San Siro. Sarà la prima Coppa del Mondo per la Norvegia dal 1998.
Juventus, le scelte di formazione
Spalletti cambia qualcosa. A centrocampo Adzic in coppia con Locatelli. Torna Openda dal 1' in attacco supportato da Miretti e Conceiçao. McKennie a destra e Cambiaso a sinistra, Kostic in panchina
La Juventus ha già affrontato squadre norvegesi quattro volte, e curiosamente tutte queste partite si sono concluse con un pareggio per 1-1. La sequenza include un match con il Kongsvinger nel 1993 e tre sfide con il Rosenborg tra il 1997 e il 2001
Bodo, la Juve studia il campo sotto la neve
Neve e gelo: in che clima giocherà la Juventus nella freddissima trasferta di Bodø
La Juve è pronta a giocare a due passi dal Circolo Polare Artico e le foto che vedrete del loro arrivo vi faranno venire voglia di avvolgervi in una coperta. Lunedì c'erano -16 gradi percepiti, ma all'orario di gara dovrebbero essere "solo" -2. Comolli e Chiellini sono rimasti bloccati in Svezia per via della neve e raggiungeranno Bodo con un minivan. Match live alle 21 suSky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Le formazioni ufficiali
Statistiche e curiosità
La prossima sarà la 14^ volta in cui il Bodø/Glimt affronterà una squadra italiana nelle competizioni europee (4 vittorie, 1 pareggio, 8 sconfitte), ma la prima in assoluto contro la Juventus nonostante abbia già incontrato sei diverse formazioni italiane.
La Juve ritrova una norvegese dalla stagione 2001-02
La Juventus affronterà un avversario norvegese in una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2001/02, quando pareggiò 1-1 in trasferta contro il Rosenborg prima di batterlo 1-0 in casa nella fase a gironi.
Juve, quattro pareggi in quattro trasferte con le norvegesi
La Juventus ha pareggiato tutte le quattro trasferte contro squadre norvegesi nelle coppe europee, con il medesimo punteggio di 1-1 in ognuna di esse (contro il Kongsvinger IL nel 1993 e in tre occasioni contro il Rosenborg tra il 1997 e il 2001).
Bodo/Glimt a caccia della sua prima vittoria in Champions
Il Bodø/Glimt è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League (2 pareggi, 2 sconfitte) e, dei 10 precedenti incontri in competizioni UEFA tra squadre norvegesi e italiane, solo uno è stato vinto da una formazione norvegese (Rosenborg 2-1 Milan nel dicembre 1996 – 4 pareggi, 5 sconfitte).
La Juve non vince da cinque partite in Champions League
La Juventus è da cinque partite senza vittorie in Champions League (3 pareggi, 2 sconfitte) e non ha ancora vinto nelle prime quattro gare dell'edizione 2025/26 (3 pareggi, 1 sconfitta), rischiando di eguagliare il suo peggior periodo senza successi nella competizione, registrato tra aprile e novembre 2013 (sei partite) sotto la guida di Antonio Conte.
Juve, una sola vittoria nelle ultime 12 trasferte in Champions
La Juventus ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime 12 trasferte in Champions League (5 pareggi, 6 sconfitte), con l'unico successo arrivato contro il Lipsia nell'ottobre 2024 (3-2), dopo aver vinto cinque delle sei trasferte nella competizione precedenti a queste ultime 12 (1 sconfitta).
Il Bodo/Glimt non ha vinto nessuna delle ultime sette gare europee
Il Bodø/Glimt non ha vinto nessuna delle sue ultime sette partite nelle principali competizioni europee (2 pareggi, 5 sconfitte) e, se non dovesse vincere stavolta, eguaglierebbe la sua peggior serie negativa di sempre: otto gare senza successo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023.
La Juve ha subito gol in sette partite di fila in Champions
Dopo aver mantenuto tre volte consecutivamente la porta inviolata tra novembre 2024 e gennaio di quest'anno (0-0 contro l'Aston Villa, 2-0 contro il Manchester City e 0-0 contro il Club Brugge), la Juventus ha subito gol in sette partite di fila in Champions League, con una media di due a gara (quattordici in totale).
Solo Vlahovic ha segnato più di un gol nella Juve in questa edizione della Champions
Dušan Vlahović, con tre reti, è il solo giocatore della Juventus ad aver segnato più di un gol in questa edizione della Champions League e, segnando ancora, diventerebbe l'ottavo giocatore juventino a raggiungere la doppia cifra in questa competizione (attualmente a quota nove), nonché il primo dal novembre 2020, quando lo fece Álvaro Morata.
Hauge ha completato il maggior numero di dribbling in Champions
Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt è il giocatore che ha completato il maggior numero di dribbling in questa edizione della Champions League (18), risultando anche a pari merito per il maggior numero di occasioni create a seguito di un movimento palla al piede (sette), insieme a Kylian Mbappé.