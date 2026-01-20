L'Inter vorrebbe riportare a Milano il croato ma tutto dipende dal Psv. I nerazzurri insisteranno ma tutto dipenderà dal club olandese: se ci sarà un'apertura allora il club guidato da Marotta affonderà il colpo. Sarebbe la terza avventura con l'Inter per Perisic dopo quelle dal 2015 al 2019 e dal 2020 al 2022

Il prossimo 2 febbraio compirà 37 anni ma Ivan Perisic è un altro croato "highliander" come Luka Modric. I due potrebbero trovarsi uno contro l'altro nel prossimo derby di Milano. L'Inter infatti insisterà per il ritorno di Perisic. Molto, se non tutto, dipenderà dalla volonta del Psv: se il club olandese aprirà alla cessione, Marotta e Ausilio affonderanno il colpo. Per Perisic si tratterebbe della terza esperienza in nerazzurro: la prima dal 2015 al 2019 con 141 presenze e 37 gol. La seconda, dopo un anno al Bayern, dal 2020 al 2022 con 67 presenze e 12 gol. Con l'Inter l'esterno sinistro ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.