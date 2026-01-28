Champions League, classifica LIVE: avversarie italiane e tutti i verdetti in tempo realeLIVE STREAMING
Segui qui la diretta streaming dedicata all'ultima giornata della fase campionato. sui campi si stanno giocando le 18 sfide decisive e la classifica di Champions League cambia continuamente. La puoi seguire nel video qui sopra in tempo reale, assieme ai verdetti live. Chi va direttamente agli ottavi? Chi sarà costretto ai playoff? E soprattutto: quali saranno le possibili avversarie delle italiane? Gli aggiornamenti gol dopo gol
Champions League, qualificate italiane agli ottavi LIVE
-
Playoff Champions, avversarie delle italiane in tempo reale
- Inter o Atalanta - Marsiglia o Leverkusen
- Juventus o Dortmund - Galatasaray o Qarabag
Italiane al momento eliminate dalla Champions
- Napoli