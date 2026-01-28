Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Champions League, classifica LIVE: avversarie italiane e tutti i verdetti in tempo reale

LIVE STREAMING

Segui qui la diretta streaming dedicata all'ultima giornata della fase campionato. sui campi si stanno giocando le 18 sfide decisive e la classifica di Champions League cambia continuamente. La puoi seguire nel video qui sopra in tempo reale, assieme ai verdetti live. Chi va direttamente agli ottavi? Chi sarà costretto ai playoff? E soprattutto: quali saranno le possibili avversarie delle italiane? Gli aggiornamenti gol dopo gol

CLICCA QUI SE NON VEDI LA CLASSIFICA LIVE IN STREAMING

Liveblog

Champions League, qualificate italiane agli ottavi LIVE

-

Playoff Champions, avversarie delle italiane in tempo reale

  • Inter o Atalanta - Marsiglia o Leverkusen
  • Juventus o Dortmund - Galatasaray o Qarabag

Italiane al momento eliminate dalla Champions

  • Napoli

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Dove vedere Monaco-Juventus

guida tv

Oggi alle ore 21 la Juventus affronta in trasferta il Monaco, partita da seguire in diretta...

Dove vedere Napoli-Chelsea

guida tv

Oggi alle 21 appuntamento con Napoli-Chelsea: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime...

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in trasferta il Borussia Dortmund, partita da seguire live...

Dove vedere Union SG-Atalanta

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in trasferta l'Union Saint-Gilloise, da seguire live...

Chivu: "In Champions avevamo altre aspettative"

inter

Chivu a Sky presenta la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund: "Purtroppo, anche per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE