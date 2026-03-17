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Atalanta, è fatta per il rinnovo di Bernasconi fino al 2030

Calciomercato
©Getty

L'Atalanta blinda Lorenzo Bernasconi: è fatta per il rinnovo fino al 2030. Anche Davide Zappacosta va verso il prolungamento del contratto: a breve scatterà l'opzione di rinnovo fino al 2027

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Doppio rinnovo in arrivo in casa Atalanta. E' fatta per il prolungamento di contratto di Lorenzo Bernasconi fino al 2030 dopo il raggiungimento dell'accordo tra le parti nei giorni scorsi. L'esterno classe 2003 ha esordito con la prima squadra in questa stagione dopo 5 anni trascorsi tra giovanili e U23: fin qui 31 presenze e 3 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Zappacosta, a breve rinnovo fino al 2027

Rimanendo sulle fasce, Davide Zappacosta sta per raggiungere il numero di presenze che fanno scattare l'opzione di rinnovo fino al 2027: i nerazzurri decideranno sicuramente di esercitarla. Per il 33enne 38 presenze, 2 gol e 3 assist in stagione tra tutte le competizioni.

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