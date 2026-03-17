Atalanta, è fatta per il rinnovo di Bernasconi fino al 2030

Doppio rinnovo in arrivo in casa Atalanta. E' fatta per il prolungamento di contratto di Lorenzo Bernasconi fino al 2030 dopo il raggiungimento dell'accordo tra le parti nei giorni scorsi. L'esterno classe 2003 ha esordito con la prima squadra in questa stagione dopo 5 anni trascorsi tra giovanili e U23: fin qui 31 presenze e 3 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.