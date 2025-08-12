Ranking Uefa per club: la classifica aggiornata della stagione 2025/2026
Nuova stagione al via e nuovo ranking Uefa per club: è balzo dell'Inter, che passa dal sesto posto con cui aveva chiuso la scorsa stagione al terzo posto attuale. Sempre il Real Madrid in testa, perde posizioni il City. La Roma resta in top 10, top 20 per Milan e Atalanta. Ripassiamo come funziona il ranking e vediamo tutte le posizioni più interessanti, partendo dalle italiane
- Piccolo ripasso doveroso a fronte di una nuova stagione e di un nuovo ranking per club. Il calcolo dei punti di ogni squadra è dato dalla somma dei singoli punteggi nelle cinque stagioni precedenti nelle competizioni europee (cinque compresa la stagione in corso). Come logico, i punteggi di ogni singola annata sono assegnati in base ai risultati sportivi nelle coppe.
- Avevamo lasciato l'Inter al sesto posto al termine della scorsa stagione europea, ora i nerazzurri sono saliti al terzo posto… ma come mai c'è stato questo scatto in avanti? Motivo semplice: se fino all'anno scorso le 5 stagioni che contribuivano al totale erano quelle dal 20/21 al 24/25, con l'entrata del nuovo anno sportivo le 5 stagioni sono diventate quelle dal 21/22 al 25/26 (la colonna ancora a quota zero per tutti). Siamo quindi di fronte a una nuova somma che premia i nerazzurri facendoli salire di tre posizioni.
- Per capire meglio il meccanismo basti pensare ai blues: come appena detto, con l'arrivo della nuova stagione le 5 annate contate per il punteggio finale slittano di uno. In sintesi: la nuova stagione (quella ancora a quota zero punti per tutte) ha "cancellato" dal calcolo i risultati del 2020/21, l'anno in cui il Chelsea vinse la Champions raccogliendo ben 33.000 punti. Ecco, questi 33.000 punti del Chelsea sono stati "cancellati" dal loro ranking e, infatti, i blues sono passati dal 7° al 14° posto.
- Coefficiente Uefa: 16.819
- -4 posizioni
- Coefficiente Uefa: 51.000
- -1 posizione
- Coefficiente Uefa: 53.250
- -10 posizioni
- Coefficiente Uefa: 59.000
- -4 posizioni
- Coefficiente Uefa: 62.000
- +12 posizioni
- Coefficiente Uefa: 65.000
- -4 posizioni
- Coefficiente Uefa: 66.000
- Stabile
- Coefficiente Uefa: 67.000
- +8 posizioni
- Coefficiente Uefa: 69.000
- +12 posizioni
- Coefficiente Uefa: 74.000
- +7 posizioni
- Coefficiente Uefa: 75.000
- -3 posizioni
- Coefficiente Uefa: 76.000
- -7 posizioni
- Coefficiente Uefa: 76.500
- -2 posizioni
- Coefficiente Uefa: 77.500
- +2 posizioni
- Coefficiente Uefa: 77.750
- +4 posizioni
- Coefficiente Uefa: 80.500
- -1 posizione
- Coefficiente Uefa: 83.250
- +1 posizione
- Coefficiente Uefa: 84.750
- Stabile
- Coefficiente Uefa: 85.250
- +6 posizioni
- Coefficiente Uefa: 94.500
- -1 posizione
- Coefficiente Uefa: 101.500
- -1 posizione
- Coefficiente Uefa: 102.750
- -2 posizioni
- Coefficiente Uefa: 107.250
- +3 posizioni
- Coefficiente Uefa: 108.250
- +1 posizione
- Coefficiente Uefa: 117.500
- Stabile