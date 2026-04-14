Non soltanto la trasferta pagata per vedere dal vivo la storica finale di Champions di Monaco dello scorso maggio, ma il Paris Saint-Germain ha deciso di premiare i suoi 700 dipendenti anche con un bonus da oltre 5000 euro per la stagione 2024/25, in cui la squadra di Luis Enrique ha conquistato Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa di Francia e soprattutto la prima Champions League della sua storia, arrivando poi anche in finale al Mondiale per Club. Come riporta l’Equipe, questi risultati hanno portato ricavi record di 837 milioni di euro. "Questi successi sono vostri - ha spiegato ai dipendenti il Ceo dei parigini, Victoriano Melero -, il risultato dell’impegno giornaliero di ognuno di voi". Nel 2025 ogni diopendente aveva ricevuto un bonus 4500 euro di bonus, a cui si è aggiunto a marzo 2026 un supplemento di circa 640 euro. Questo potrebbe essere collegato al percorso nel Mondiale per Club, che ha portato quasi 100 milioni di euro in più nelle casse del Psg, distribuiti tra la stagione 2024/25 e quella 2025/26.