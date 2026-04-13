Champions, una due giorni da "Superstars"

Champions League, una due giorni da "Superstars". Le partite dei quarti di ritornoguida tv
Martedì 14 e mercoledì 15 aprile, su Sky e in streaming su NOW, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Martedì 14 e mercoledì 15 aprile, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, da vivere su Sky e in streaming su NOW con 3 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 da non perdere il derby spagnolo Atlético Madrid-Barcellona, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Alla stessa ora anche la sfida tra Liverpool e PSG, su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Mercoledì alle 21.00 appuntamento con l’Arsenal di Mikel Arteta, che ospiterà all’Emirates Stadium lo Sporting Lisbona di Rui Borges, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, il match Bayern Monaco-Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, martedì, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Alessandro Costacurta insieme a Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
"Superstars" la copertina sulle note dei Take That
La copertina del ritorno dei quarti di Champions League è sulle note del nuovo singolo dei Take That “"You’re a Superstar" (EMI/Universal Music). Il brano segna il ritorno della band con musica inedita dall’ultimo del 2023 e anticipa il nuovo Tour, The Circus Live, che vedrà Gary, Mark and Howard girare gli stadi di Regno Unito e Irlanda.
Champions League, la programmazione su Sky e NOW
Martedì 14 aprile
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: ATLETICO MADRID-BARCELLONA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviato Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: LIVERPOOL-PSG su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Nicola Roggero. Inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Federico Zancan
Gli studi del martedì
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 15 aprile
- alle 21.00: ARSENAL-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani. Inviato Gianluigi Bagnulo
Gli studi del mercoledì
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta