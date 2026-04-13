Champions, una due giorni da "Superstars"

Martedì 14 e mercoledì 15 aprile, su Sky e in streaming su NOW , il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 14 e mercoledì 15 aprile, il ritorno dei quarti di finale di Champions League, da vivere su Sky e in streaming su NOW con 3 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 da non perdere il derby spagnolo Atlético Madrid-Barcellona, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Alla stessa ora anche la sfida tra Liverpool e PSG, su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Mercoledì alle 21.00 appuntamento con l’Arsenal di Mikel Arteta, che ospiterà all’Emirates Stadium lo Sporting Lisbona di Rui Borges, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, il match Bayern Monaco-Real Madrid: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.