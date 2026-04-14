Nel giorno del ritorno di Atletico Madrid-Barcellona, si è chiuso il discorso sull’andata. La partita di Champions League di 6 giorni fa aveva visto la squadra di Diego Simeone vincere 2-0 sugli uomini di Hansi Flick, ma a prendersi la scena era stata una decisione arbitrale. Al 54’, un tocco di mano di Pubill su rinvio dal fondo di Musso aveva fatto infuriare i blaugrana. Il portiere ex Udinese e Atalanta sembrava aver servito il pallone al difensore, che però lo ha toccato con la mano per sistemarlo meglio sulla linea e far iniziare ‘realmente’ l’azione. L'arbitro non ha considerato valido il primo tocco di Musso, ma lo scorso venerdì il Barcellona aveva presentato un reclamo ufficiale alla Uefa, forte di un precedente. Sempre in Champions, in Bruges-Aston Villa del novembre 2024, il ‘Dibu’ Martinez e Tyrone Mings furono protagonisti di un episodio molto simile tranne per la decisione finale: rigore al Bruges. Reclamo che è stato respinto martedì, a poche ore dalla sfida di ritorno.