Il club spagnolo a breve formalizzerà la prima offerta ufficiale per Ederson: la proposta all'Atalanta sarà di 35 milioni più 3 di bonus, ma il club nerazzurro valuta il giocatore 50 milioni. Ederson ha un accordo con l'Atletico per un contratto di 4 anni a 5 milioni di euro più 2 alla firma. Le ultime news

Il calciomercato non si ferma mai e i grandi club cominciano a pianificare le strategie. Alcuni si portano già avanti con il lavoro, come l'Atletico Madrid. Il club spagnolo infatti a breve formalizzerà un'offerta ufficiale per Ederson. Per il centrocampista, i Colchoneros proporranno all'Atalanta 35 milioni più 3 di bonus. Un'offerta al momento lontana dalla valutazione dei nerazzurri che chiedono 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano intanto ha già un accordo con l'Atletico per un contratto di 4 anni a 5 mlioni a stagione più due di bonus alla firma. La trattativa comunque sembra essere partita con l'Atletico che si è cominciato a muovere con forza per chiudere, e con Ederson che dopo quattro anni potrebbe dire addio all'Atalanta.