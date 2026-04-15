Espulso Arda Guler dopo il triplice fischio per proteste.
Bayern Monaco-Real Madrid 4-3, gol e highlights: i tedeschi accedono in semifinale
Il Bayern Monaco conquista l'accesso in semifinale di Champions. Partita stupenda all'Allianz Arena che termina 4-3, con la squadra di Kompany che ha ribaltato il risultato negli ultimi 5 minuti grazie alle reti di Luis Diaz all'89' e Olise al 94'. Finisce ai quarti l'avventura di Mbappé e compagni, ora i bavaresi dovranno vedersela contro il Paris-Saint Germain campione in carica nel prossimo turno
Gli highlights di Bayern Monaco-Real Madrid 4-3
Le pagelle di Bayern Monaco-Real Madrid
Le pagelle e gli highlights di Bayern Monaco-Real Madrid 4-3Vai al contenuto
Bayern-Real Madrid 4-3: la squadra di Kompany è in semifinale
94' - Finisce qui a Monaco di Baviera! Il Bayern Monaco ribalta il risultato nel finale e vince 4-3, eliminando il Real Madrid. La squadra di Kompany affronterà in semifinale il Psg
94' - Olise! Il Bayern la ribalta e vola in semifinale! Tiro a giro sul secondo palo, inizia la festa all'Allianz Arena!
93' - Ripartenza sprecata dal Bayern: Luis Diaz prova ad allargare sulla destra per Olise ma il pallone è fuori misura e finisce in fallo laterale
92' - Si butta in avanti il Real Madrid: Laimer chiude Vinicius in fallo laterale
90' - Doppio cambio nel Real: entrano Pitarch e Mastantuono, escono Guler e Alexander-Arnold
90' - Concessi 4 minuti di recupero
89' - Ammonito Vinicius per proteste
89' - Luis Diaz! Il Bayern Monaco pareggia e torna in vantaggio nel doppio confronto! Gran conclusione da fuori dell'esterno offensivo e Lunin battuto
86' - Espulso Camavinga! Doppio giallo per il centrocampista che ha commesso un'ingenuità allontanando il pallone dopo aver commesso un fallo
85' - Luis Diaz se ne va sulla sinistra, arriva sul fondo e la mette a rimorchio. Arriva Kane che calcia, il pallone viene smorzato da Camavinga e allontanato definitivamente da Rudiger
82' - Cross dalla destra di Laimer per Luis Diaz, bravo Militao ad anticipare di testa l'avversario
80' - Si rialza Mbappé che è pronto a rientrare
79' - A terra Mbappé dopo un contatto con Kimmich, staff medico del Real Madrid in campo
78' - Giallo per Camavinga, fallo su Musiala
77' - Ancora Olise: solita giocata partendo dalla destra, ma il suo tiro a giro termina di poco alto sopra la traversa
75' - Occasione per Upamecano: calcio di punizione tagliato di Olise, il difensore centrale stacca bene ma il pallone termina a centimetri dall'incrocio dei pali
73' - Il Bayern prova a trovare spazi ma il Real è tutto all'interno della sua trequarti
70' - Ammonito Rudiger per proteste
68' - Azione prolungata del Bayern con il pallone che termina tra i piedi di Olise: conclusione a giro dal limite, Lunin bravo a deviare in angolo
66' - Ci prova Valverde: il capitano del Real viene servito da Mbappé e calcia dal limite dell'area, Neuer blocca
63' - Errore in impostazione di Pavlovic che serve involontariamente Mbappé. Quest'ultimo manda Vinicius in profondità ma la sua conclusione di sinistro termina sul fondo
62' - Occasionissima fallita da Luis Diaz! Gran recupero palla del Bayern, Musiala imbuca per il compagno che a tu per tu con Lunin perde l'attimo e consente ad Alexander-Arnold di fermarlo
61' - Cambio anche nel Real: entra Camavinga per Brahim Diaz
61' - Arriva il momento di Musiala nel Bayern, esce Gnabry
60' - Ripartenza veloce del Real con l'apertura sulla destra per Mbappé: quest'ultimo prova a crossare ma il pallone viene deviato in angolo
57' - Pallone profondo di Brahim per Mbappé, che prova a fare tutto da solo e calcia ma viene fermato da Tah
55' - Neuer prodigioso su Mbappé! Cross tagliato dalla destra di Alexander-Arnold per il francese che calcia a botta sicura ma il portiere del Bayern è bravissimo a dire di no da pochi passi
54' - Lancio profondo per Mbappé, che scatta in posizione regolare e guadagna un calcio d'angolo sulla deviazione di Davies
52' - Ricordiamo che se dovesse finire così, dopo il 2-1 per il Bayern nella gara di andata, si andrebbe ai tempi supplementari
51' - Azione prolungata del Bayern che non riesce a trovare spazi, il Real è tutto sotto la linea del pallone
47' - Ci prova Upamecano di testa sugli sviluppi del corner, pallone che non centra lo specchio della porta
46' - Subito grande occasione del Bayern con Luis Diaz: l'esterno offensivo raccoglie un pallone al limite e calcia, pallone deviato da Bellingham in angolo
Bayern-Real Madrid 2-3, inizia il secondo tempo!
Si riparte a Monaco di Baviera!
46' - Cambio nel Bayern: esce Stanisic ed entra Davies
Arda Güler ha segnato al minuto 0:35, il gol più veloce in questa edizione di UEFA Champions League.
Bayern-Real Madrid 2-3
Termina qui uno spettacolare primo tempo a Monaco di Baviera: finisse così si andrebbe ai tempi supplementari
45' - Concessi 2 minuti di recupero
45' - Mbappé allarga sulla destra per Bellingham che crossa in mezzo, pallone tra le braccia di Neuer
43' - Ammonito Kompany per proteste
42' - Mbappé! Il Real torna in vantaggio! Filtrante perfetto di Vinicius per il compagno, che entra in area e non sbaglia a tu per tu con Neuer. Il Bayern lamentava un fallo a inizio azione, ma per l'arbitro è tutto regolare
41' - Traversa di Vinicius! Bel filtrante di Brahim Diaz, il brasiliano entra in area e calcia di destro con il pallone che colpisce la parte alta del montante
40' - Primo ammonito del match, giallo per Militao per un fallo su Kane
40' - Occasione Real: discesa di Alexander-Arnold sulla destra, arriva il cross ma il pallone non trova né Mbappé né Vinicius
38' - Pareggia ancora il Bayern con Kane! Imbucata perfetta di Upamecano, l'attaccante controlla in area e la piazza sul palo lontano, è 2-2
34' - Ci prova Gnabry con una conclusione dal limite: tiro debole e centrale, Lunin blocca senza problemi
29' - Doppietta di Guler! Il turco batte alla perfezione il calcio di punizione e la mette sotto l'incrocio. Neuer la tocca ma non riesce a deviare, nuovo vantaggio del Real
28' - Steso Brahim Diaz al limite dell'area: calcio di punizione da posizione interessante per il Real
28' - Ripartenza veloce del Real dopo aver recuperato il pallone su calcio d'angolo a sfavore. Cross in mezzo per Mbappé ma Neuer lo anticipa e respinge
27' - Questa volta il Bayern batte corto e libera Kimmich per il tiro: bella parata di Lunin che si distende sulla sua destra e la mette ancora in angolo
26' - Lunin in difficoltà sul cross tagliato di Kimmich: il portiere va a vuoto, poi è Bellingham l'ultimo a toccare di nuovo in angolo
26' - Solita giocata di Olise che parte dalla destra, si accentra e calcia a giro. Pallone deviato in angolo
24' - Schema su calcio d'angolo con Olise che crossa rasoterra per Kane, la cui conclusione viene murata. Altro angolo per i bavaresi, ma questa volta la difesa del Real riesce a spazzare
23' - Azione prolungata del Bayern con Kane che guadagna un calcio d'angolo
20' - Imbucata perfetta di Vinicius per Mbappé, che scatta alle spalle dei difensori e punta la porta di Neuer. Provvidenziale l'intervento di Laimer che mura la conclusione del francese e guadagna anche una rimessa dal fondo dopo un rimpallo
18' - Squillo di Mbappé, cercato in profondità da Guler: l'attaccante calcia di prima con il pallone che finisce sul fondo. La sua posizione di partenza era comunque irregolare
17' - Olise sfida Mendy nell'uno contro uno e la mette in mezzo, bravo Alexander-Arnold ad anticipare di testa Kane
14' - Lettura errata di Militao che spalanca la strada a Luis Diaz. Il colombiano scambia con Olise e prova la conclusione, ma il difensore brasiliano è bravo a rimediare al suo errore e chiude
13' - Altro calcio d'angolo battuto da Kimmich, questa volta la difesa del Real si salva
9' - Avvio clamoroso all'Allianz Arena: ora è il Bayern a gestire il possesso palla
6' - Il pareggio del Bayern con Pavlovic! Sugli sviluppi del calcio d'angolo il numero 45 dei bavaresi anticipa tutti di testa e batte Lunin
6' - Ci prova Luis Diaz: il colombiano tenta il dribbling sulla sinistra ma viene fermato in calcio d'angolo
4' - Prova a reagire il Bayern, ma la partenza del Real ha spiazzato la squadra di Kompany
1' - La sblocca il Real con Guler! Errore di Neuer che consegna involontariamente il pallone al turco, quest'ultimo calcia a porta sguarnita e la mette dentro dopo 30 secondi!
Bayern-Real Madrid, si parte!
Fischio d'inizio all'Allianz Arena, il Bayern tocca il primo pallone
Un minuto di raccoglimento per ricordare José Emilio Santamaría, leggenda del Real Madrid, scomparso all'età di 96 anni.
Splendido colpo d'occhio dell'Allianz Arena: coreografia della curva del Bayern, nella quale è raffigurato un tifoso con la maglia bavarese e il pallone in mano. In basso la scritta "Alles in unserer Hand (tutto nelle nostre mani)".
Squadre nel tunnel pronte a entrare in campo, tra poco si parte!
Così tra poco in campo...
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany.
- A disposizione: Urbig, Kim, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani.
REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Militao, Mendy; Brahim, Bellingham, Valverde, Arda Guler; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa.
- A disposizione: Gonzalez, Navarro, Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo, Carreras, Ceballos, Fran Garcia, Huijsen, Mastantuono, Thiago Pitarch.
Arbitra lo sloveno Vincic
- Arbitro: Slavko Vincic (SVN)
- Assistenti: Tomaz Klancnik (SVN) e Andraz Kovacic (SVN)
- IV: David Smajc (SVN)
- Var: Pol van Boekel (NED)
- Avar: Dennis Higler (NED)
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I due giocatori che hanno effettuato più line-breaking passes in questa Champions League sono Joshua Kimmich del Bayern Monaco (17) e Arda Güler del Real Madrid (16). Otto dei 17 assist di Kimmich sono stati per Michael Olise, record per un singolo giocatore a un compagno di squadra in questa edizione del torneo.
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Vinícius Júnior ha effettuato 17 movimenti in profondità dietro la linea difensiva avversaria nella gara di andata della scorsa settimana, record per un giocatore contro il Bayern Monaco in questa Champions League. L'esterno del Real Madrid è in generale primo in questa particolare classifica nell'edizione in corso sia in generale (150) che nella fase a eliminazione diretta (76).
Harry Kane del Bayern Monaco ha segnato nelle ultime quattro partite di Champions League (sei gol) e potrebbe eguagliare la più lunga striscia di presenze consecutive con almeno una rete all’attivo per un giocatore inglese nella competizione (cinque per Steven Gerrard nel 2007/08). Kane potrebbe anche diventare il primo giocatore a prendere parte ad una marcatura in cinque presenze consecutive in Champions League contro il Real Madrid (2G, 2A nelle ultime quattro).
Il tabellone della Champions League
Il tabellone della Champions: i risultati del ritorno dei quarti e le possibili semifinaliVai al contenuto
Il Real Madrid è la squadra che è approdata più volte in semifinale nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (33). Se venisse eliminato in questa edizione, tuttavia, sarebbe la seconda volta di fila, tante quante nelle precedenti 14 messe insieme, tra il 2010/11 e il 2023/24 (2).
Michael Olise ha fornito sei assist in questa Champions League, record per un giocatore del Bayern Monaco in una singola edizione del torneo condiviso con Leroy Sané nel 2021/22 e Hasan Salihamidzic nel 2001/02).
Chi vince affronterà il Psg in semifinale
Il Psg guarderà con attenzione la sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid: la squadra che passerà il turno affronterà in semifinale proprio i campioni in carica di Luis Enrique, che hanno eliminato nel doppio confronto il Liverpool.
La vittoria del Bayern Monaco al Bernabéu è stata la 23^ in trasferta nella gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta tra Coppa dei Campioni e Champions League; i tedeschi sono stati eliminati solo in una delle precedenti 22 occasioni, contro l'Inter negli ottavi di finale della stagione 2010/11 con la regola dei gol in trasferta (vittoria esterna per 1-0 e sconfitta interna per 3-2 in casa).
Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime quattro trasferte contro il Bayern Monaco (3 vittorie, 1 pareggio). Nella storia della Bundesliga (dal 1963/64), solo due squadre sono riuscite a ottenere cinque successi esterni consecutivi contro il Bayern: il Werder Brema (5 dal 1989 al 1992 e dal 2007 al 2010) e il Colonia (5 dal 2003 al 2010).
Nove dei 14 gol segnati da Kylian Mbappé in questa Champions League sono arrivati in trasferta. Se dovesse andare a bersaglio in questa partita, l'attaccante del Real Madrid diventerebbe il primo giocatore in assoluto a segnare almeno 10 reti in esterna in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League.
Gli highlights della gara di andata
Dall'inizio della stagione 2013/14, nessuna squadra ha vinto più trasferte in casa del Bayern Monaco rispetto al Real Madrid (tre) tra tutte le competizioni, nonostante abbia giocato lì solo quattro volte nel periodo - tre anche per per il Borussia Dortmund in 17 incroci e per il Borussia Mönchengladbach in 13.
Le scelte di Kompany
Nessun cambio per Kompany, che conferma lo stesso undici iniziale della gara di andata
Le scelte di Arbeloa
Quattro cambi per Arbeloa rispetto all'andata: Militao e Mendy per Huijsen e Carreras in difesa, a centrocampo ci sono Brahim Diaz e Bellingham per Thiago Pitarch e Tchouameni (squalificato).
La vittoria del Bayern Monaco nella gara d'andata ha interrotto una striscia di nove partite senza vittorie contro il Real Madrid in Champions League (2 pareggi, 7 sconfitte). Solo una volta finora il Bayern Monaco è riuscito a vincere entrambe le sfide di un incontro a eliminazione diretta contro i Blancos in Coppa dei Campioni/ Champions League: nelle semifinali del 2000/01 (1-0 in trasferta, 2-1 in casa).
Uno sguardo all'Allianz Arena
Bayern-Real Madrid, fischio d'inizio alle 21
Gara di ritorno di quarti di finale di Champions League a Monaco di Baviera, con il Bayern che ospita il Real Madrid. I bavaresi hanno vinto 2-1 la gara di andata al Bernabeu, con la squadra di Arbeloa che è chiamata alla rimonta. Fischio d'inizio alle 21, diretta sull'app Prime Video, in esclusiva per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime alle 21.