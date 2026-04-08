Khvicha Kvaratskhelia ha segnato 8 gol in questa edizione (1 in questa partita), più di ogni altro giocatore del PSG in UEFA Champions League.
Psg-Liverpool 2-0, gol e highlights: la decidono Doué e Kvaratskhelia
La squadra di Luis Enrique domina la gara del Parco dei Principi e nell’andata dei quarti di Champions batte il Liverpool 2-0. Parte forte il Paris che all’11’ è in vantaggio con Doué. I Reds ci provano ma i francesi attaccano: Mamardashvili salva la propria porta. Nella ripresa, Kvaratskhelia raddoppia, poi al Psg viene revocato un rigore per presunto fallo di Konaté. Ancora Mamardashvili evita un passivo più pesante. Palo di Dembelé. Salah resta in panchina
Le pagelle di Psg-Liverpool 2-0
Al Parco dei Principi, il Psg batte il Liverpool 2-0 con le reti di Doué e Kvaratskhelia. Un'altra grande prestazione della squadra di Luis Enrique che mette un piede in semifinale. L'MVP del match è il georgiano . Tutti i voti nelle pagelle di Stefano Borghi
Le pagelle di Psg-Liverpool 2-0 di Stefano BorghiVai al contenuto
Gli highlights di Psg-Liverpool 2-0
Tabellone Champions League: i risultati dell'andata dei quarti e le possibili semifinali
La Champions è ripartita con l'andata dei quarti di finale: nel mercoledì sera colpo dell'Atletico che batte 2-0 il Barça a Barcellona. Vittoria anche del Psg: 2-0 al Liverpool. Martedì le vittorie del Bayern su Real e dell'Arsenal con lo Sporting. Già ufficiali anche le date e gli orari delle semifinali. La finale è in programma alla Puskas Arena di Budapest sabato 30 maggio alle 18: qui tabellone e possibili incroci
Tabellone Champions League: i risultati dell'andata dei quarti e le possibili semifinaliVai al contenuto
Il Liverpool non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio in questa gara, è la prima volta che non realizza alcun tiro nello specchio in una gara di UEFA Champions League dalla sfida contro l'Atalanta del 25 novembre 2020.
Il Liverpool ha tentato 3 tiri in questa partita, primato negativo per questa squadra in un singolo match di questa UEFA Champions League.
Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 4 partite di UEFA Champions League (5 reti, 1 assist).
Il PSG ha segnato nelle ultime 7 partite in UEFA Champions League, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da una serie di 11 gare da 11 marzo 2025 a 26 novembre 2025.
Vitinha ha effettuato 138 passaggi, il massimo per un giocatore del PSG in questa edizione di UEFA Champions League.
Il PSG ha vinto le ultime 3 partite in UEFA Champions League, la sua striscia di vittorie più lunga da una serie di 6 gare di fila tra il 29 aprile 2025 e il 21 ottobre 2025.
Psg-Liverpool 2-0
91' - Esce Frimpong, entra Nyoni
90' - Tre minuti di recupero
88' - Esce Dembelé, entra Hernandez
87' - Ancora Psg, contropiede micidiale della squadra di Luis Enrique, palla a Dembelé da posizione defilata, conclusione potente e palla contro il palo
78' - Escono Ekitiké, Wirtz, Szoboszlai e Kerkez, entrano Isak, Gakpo, Robertson e Jones
77' - Esce Doué, entra Kang-In
77' - Vuole provare a chiudere anche il discorso qualificazione il Psg che continua ad attaccare, Liverpool un po' alle corde in questo momento e anche un po' in difficoltà fisica
72' - Rigore revocato, per l'arbitro Konaté colpisce il pallone
70' - Calcio di rigore in favore del Psg, fallo di Konaté su Zaire Emery
Inserimento del difensore del Psg che al momento di calciare dall'altezza del dischetto viene messo giù da Konaté
Khvicha Kvaratskhelia ha segnato il suo ottavo gol in questa edizione, più di qualsiasi altro giocatore del PSG in UEFA Champions League.
João Neves ha fornito il suo terzo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 4 partite di UEFA Champions League (5 reti, 1 assist).
65' - Che gol di Kvaratskhelia: 2-0 Psg
L'attaccante del Psg si libera come al solito a sinistra, riceve, e in area fa lo slalom tra gli avversari supera anche Mamardashvili e appoggia in rete
64' - Il Psg continua a palleggiare nella trequarti del Liverpool ma senza trovare ora lo spazio per far male, Liverpool che resta in attesa per ripartire
53' - Altra chance pe ril Psg, Dembelé riceve a centro area all'altezza del rigore da Nuno Mendes e incredibilmente manda oltre la traversa
49' - Ci prova immediatamente il Liverpool, conclusione di Ekitiké da posizione defilata, palla decisamente lontana dalla porta di Safonov
Non ci sono state sostituzioni nell'intervallo
Psg-Liverpool 1-0
Si riparte al Parco dei Principi
Miloš Kerkez ha effettuato solo 5 passaggi nel corso del primo tempo.
Il Liverpool non ha ancora tentato una conclusione in questa partita.
PSG-Liverpool 1-0
44' - Il Psg torna a 'nascondere' il pallone al Liverpool in attesa della fine di un primo tempo in cui la squadra di Luis Enrique ha anche rischiato qualcosina ma ha creato davvero tanto
42' - Ancora una chance per il 2-0 del Psg, azione tutta in verticale, palla a Kvaratskhelia, poi a Doué, successivamente a Dembelé che schiaccia la conclusione, para ancora Mamardashvili
40' - Occasione anche per il Liverpool con Wirtz che imbecca Frimpong, conclusione di prima intenzione che termina di poco a lato ma gioco fermo per fuorigioco
Désiré Doué ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore (più di Khvicha Kvaratskhelia - 2 per lui).
37' - Ancora una grande parata di Mamardashvili evita il raddoppio del Psg sempre su Doué ben imbeccato da Nuno Mendes, a tu per tu con il portiere dei Reds, l'attaccante parigino si fa parare la conclusione
32' - Conclusione improvvisa di Kvaratskhelia in diagonale dopo essersi avventato su una palla in uscita dall'area di rigore, Mamardashvili sala la porta in tuffo
31' - Giallo anche per MacAllister
29' - Tuttavia il Liverpool in questa fase quantomeno sta accusando meno le iniziative del Psg e prova in qualche modo a rendersi pericoloso nella trequarti francese
28' - Ammonito Gomez
21' - Il Psg continua a provarci e questa volta lo fa con Kvaratskhelia, classico movimento a stringere verso il campo, conclusione con il destro, smorzata e facile preda di Mamardashvili
20' - Importante uscita di Safonov su una palla insidiosa dalla destra, il portiere del Psg anticipa Kerkez e Van Dijk
Il PSG ha avuto il 81.8% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita.
18' - Prova a riguadagnare un po' di campo il Liverpool dopo un primo quarto d'ora dove la squadra di Slot ha sofferto la qualità di palleggio del Psg
Il PSG ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 7 partite di UEFA Champions League.
Il PSG ha segnato 16 gol nel primo tempo, in 13 partite, solo il Newcastle United (17) e il Bayern Monaco (17) ne contano di più in questa edizione di UEFA Champions League.
Il PSG ha segnato 7 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, solo il Newcastle United (8) e l'Atletico Madrid (8) ne contano di più in questa edizione di UEFA Champions League.
11' - Psg in vantaggio: gran gol di Doué
Dal vertice di destra dell'area del Liverpool, Doué pennella un pallone che, leggermente deviato da Gravenberch, beffa Mamardashvili
9' - Il Psg continua a fare la partita ed è praticamente riversato nella metà campo del Liverpool ma non riesce a trovare lo spazio necessario per concludere verso Mamardashvili
4' - Lunga fase di possesso palla da parte del Psg con il Liverpool che non vuole concedere spazio alle spalle della linea di centrocampo
3' - Partenza aggressiva del Liverpool sulla costruzione del Psg ma la squadra di Luis Enrique mostra capacità nell'attaccare la profondità e dunque resta sempre molto pericolosa
Psg-Liverpool 0-0
Si parte al Parco dei Principi
Minuto di raccoglimento per ricordare Mircea Lucescu
Tutto pronto per la sfida del Parco dei Principi
Squadre in campo e inno della Champions
L'ultima squadra ad aver eliminato i Reds in questa fase della Champions League è stato il Manchester City, rivale nazionale del Liverpool, nella stagione 2015/16.
Il Paris Saint-Germain cercherà di superare i quarti di finale dopo aver raggiunto per la quinta volta consecutiva questa competizione, inclusa l'epica sfida della scorsa stagione, terminata 5-4 complessivamente contro l'Aston Villa, altra squadra di Premier League
I Reds hanno raggiunto i quarti di finale di questa competizione per la prima volta dalla stagione 2021/22, quando si qualificarono per le semifinali grazie a una vittoria complessiva per 6-4 contro il Benfica, con il difensore centrale Ibrahima Konaté autore del gol in entrambe le partite, e il futuro attaccante del Liverpool Darwin Núñez a segno per la squadra portoghese in entrambi gli incontri del doppio confronto
L'attaccante dei Reds Alexander Isak potrebbe tornare in campo per la prima volta dal 20 dicembre, dopo l'infortunio, con il nazionale svedese che figura in panchina tra i giocatori ospiti questa sera.
Vitinha sta per disputare la sua 50^ partita con la maglia parigina in questa competizione.
La formazione del Psg in grafica
La formazione del Liverpool in grafica
Tabellone Champions League: date e orari di quarti e semifinali
La Champions è ripartita con l'andata dei quarti di finale: il Bayern vince in casa del Real Madrid, colpo dell'Arsenal nel recupero sul campo dello Sporting. Mercoledì 8 aprile il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid e un'altra sfida stellare, Psg-Liverpool. Già ufficiali anche le date e gli orari delle semifinali. La finale è in programma alla Puskas Arena di Budapest sabato 30 maggio alle 18. Di seguito il tabellone e i possibili incroci
Champions, i risultati dei quarti e il tabelloneVai al contenuto
Warren Zaïre-Emery a soli 20 anni e 31 giorni, diventerà il giocatore più giovane di sempre a raggiungere le 40 presenze in Champions League, superando il record attualmente detenuto da Jude Bellingham del Real Madrid.
Champions League, la classifica marcatori all-time: chi ha fatto più gol dal 1992 a oggi?
Mbappé va in gol nell'andata dei quarti contro il Bayern e si porta a -2 gol da un'altra leggenda del Real Madrid, Raul. A segno anche Harry Kane, che stacca Salah e Henry nella top ten dei migliori marcatori di sempre della Champions. Adesso punta un altro grandissimo attaccante che ha fatto la storia di questa competizione, Ruud Van Nistelrooy. Ecco i migliori bomber della competizione a partire da chi ha realizzato almeno 20 gol (esclusi quelli nei preliminari)
Marcatori all-time in Champions: Mbappé vicinissimo a un'altra leggenda del RealVai al contenuto
Liverpool, le scelte di formazione
Slot manda in panchina Salah. Nel trio di trequartisti c'è Frimpong con Szoboszlai e Wirtz alle spalle di Ekitiké. Anche Chiesa in panchina. Gomez in difesa sulla corsia di destra
Il Liverpool vuole conquistare Parigi
Psg, le scelte di formazione
Luis Enrique deve rinunciare a Barcola ma nel tridente schiera Doué, Kvara e Dembelé. Formazione tipo per il resto con la coppia Vitinha e Joao Neves a centrocampo. Zaire Emery da terzino destro
Lo spogliatoio del Paris Saint Germain
Barcellona-Atletico Madrid LIVE
Già decisivo nell'incrocio del weekend nella Liga, Lewandowski parte dall'inizio rifornito da Yamal, Olmo (preferito a Fermin Lopez) e Rashford. Riecco Koundé al posto di Araujo. Privo di Oblak, Simeone conferma Musso in porta e rilancia dall'inizio Alvarez e Lookman. Chance anche per Ruggeri. Barcellona-Atletico Madrid è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Barcellona-Atletico Madrid LIVEVai al contenuto
Lo scenario del match tra Paris Saint Germain e Liverpool
Le formazioni ufficiali
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, MacAllister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot.
Statistiche e curiosità
Paris Saint-Germain e il Liverpool si sono incontrati in sei precedenti occasioni nelle competizioni europee, con entrambe le squadre che hanno registrato tre vittorie ciascuna. Le sfide più recenti risalgono alla scorsa stagione di Champions League, dove entrambe hanno vinto 1-0 in trasferta negli ottavi di finale, prima che i parigini ottenessero il pass per i quarti di finale grazie alla lotteria dei calci di rigore ad Anfield (4-1).
I numeri dell'ottavo di finale della scorsa stagione
Negli ottavi di finale della scorsa stagione tra queste due squadre, il Liverpool ha avuto una media di possesso palla del 38.6% e ha registrato 14 tiri nello specchio in meno rispetto al Paris Saint-Germain nell'arco delle due gare (4 a favore, 18 contro); il loro più grande differenziale negativo di tiri nello specchio in una fase a eliminazione diretta di Champions League da quando il dato è disponibile (dal 2003-04).
PSG imbattuto nelle ultime sei gare contro inglesi in Champions
Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite di Champions League contro squadre inglesi (5 vittorie, 1 pareggio) e ha superato tutti e quattro i turni nella fase a eliminazione diretta contro avversarie inglesi dall'inizio della scorsa stagione (contro Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Chelsea).
In quattro delle ultime 5 stagioni, campioni fuori ai quarti di finale
In quattro delle ultime cinque edizioni della Champions League, i detentori del trofeo sono stati eliminati ai quarti di finale (Bayern Monaco 2020-21, Chelsea 2021-22, Manchester City 2023-24 e Real Madrid 2024-25), con il solo Real Madrid nel 2022-23 che è riuscito a raggiungere le semifinali.
PSG imbattuto da sette gare nella fase a eliminazione diretta della Champions
Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare nella fase a eliminazione diretta in Champions League (6 vittorie, 1 pareggio) e potrebbe eguagliare la serie più lunga di una squadra francese nella competizione (otto del Lione tra aprile 2004 e marzo 2006).
PSG e Liverpool, le due squadre con il maggior numero di tiri nello specchio
Il Paris Saint-Germain (90) e il Liverpool (85) sono le due squadre con il maggior numero di tiri nello specchio in questa Champions League. Tuttavia, il Paris Saint-Germain ha segnato 34 gol con un xG di 25.2 (+8.8), mentre il Liverpool ha realizzato 24 reti da un xG di 27.7 (-3.7).
Kvaratskhelia ha preso parte a 11 gol in 11 gare in questa Champions
Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 11 gol in 11 partite di in questa stagione di Champions League (7G+4A): è già il secondo miglior risultato a pari merito per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola edizione del torneo (al pari di Kylian Mbappé nel 2020-21) e dietro solo a Ousmane Dembélé della scorsa stagione (14 in 15 match).
I numeri di Szoboszlai in questa Champions
Tra i giocatori del Liverpool, Dominik Szoboszlai è quello con più gol (5), più assist (4), più movimenti palla al piede in avanti (85), più possessi guadagnati (69) e pressioni ad alta intensità (414) in questa stagione di Champions League.
Hakimi, cinque assist in nove partite in questa Champions
Achraf Hakimi ha fornito cinque assist in nove partite in questa stagione di Champions League. Il marocchino è l'unico difensore nella storia della competizione ad aver fornito almeno cinque assist in due edizioni diverse - e ha raggiunto questo traguardo in due stagioni consecutive (cinque anche nel 2024-25).
Wirtz, 27 occasioni in 9 gare in Champions con il Liverpool
Florian Wirtz ha creato 27 occasioni su azione in nove partite con il Liverpool in questa Champions League: il record per un giocatore nelle sue prime 10 partite per un club nella competizione (da quando il dato è disponibile, dal 2003-04) è di 32 di Mesut Özil con il Real Madrid, mentre il totale di Wirtz è già il più alto registrato da un giocatore per un club inglese dopo 10 presenze.