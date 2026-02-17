Koopmeiners, autore di una doppietta, è il migliore tra i bianconeri, sconfitti in Champions League contro il Galatasaray per 5-2. Voto 4 per Cabal (espulso), deludono anche Yildiz e Thuram. Le pagelle di Federico Zancan
Pagelle
Juventus
Koopmeiners, autore di una doppietta, è il migliore tra i bianconeri, sconfitti in Champions League contro il Galatasaray per 5-2. Voto 4 per Cabal (espulso), deludono anche Yildiz e Thuram. Le pagelle di Federico Zancan
