Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle della partita di Champions League

Champions League

Koopmeiners, autore di una doppietta, è il migliore tra i bianconeri, sconfitti in Champions League contro il Galatasaray per 5-2. Voto 4 per Cabal (espulso), deludono anche Yildiz e Thuram. Le pagelle di Federico Zancan

CRONACA E HIGHLIGHTS

Pagelle
Juventus
Juventus
Michele Di Gregorio
voto 5
Michele Di Gregorio
Juventus
Pierre Kalulu
voto 6
Pierre Kalulu
pubblicità
Juventus
Bremer
voto 6
Bremer
Juventus
Lloyd Kelly
voto 5
Lloyd Kelly
pubblicità
Juventus
Andrea Cambiaso
voto 6
Andrea Cambiaso
Juventus
Teun Koopmeiners
voto 7
Teun Koopmeiners
Juventus
Manuel Locatelli
voto 5.5
Manuel Locatelli
Juventus
Khéphren Thuram
voto 5
Khéphren Thuram
pubblicità
Juventus
Francisco Conceição
voto 6
Francisco Conceição
Juventus
Weston McKennie
voto 5.5
Weston McKennie
pubblicità
Juventus
Kenan Yildiz
voto 5
Kenan Yildiz
I subentrati
F.Gatti dal 34'
5
J.Cabal dal 45'
4
F.Kostic dal 70'
5.5
F.Miretti dal 80'
S.V.
L.Openda dal 81'
S.V.
All. Spalletti 6

Champions League: Altre Notizie

Mea culpa di Bastoni: "Ammetto mie responsabilità"

inter

Alla vigilia dell'andata del playoff di Champions League fra Bodo e Inter il mea culpa di...

Chivu: "Le polemiche? Basta fare i moralisti"

Champions League

Alla vigilia di Champions, l'allenatore nerazzurro è tornato sul caos post derby d'Italia: "Il...

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in trasferta il Borussia Dortmund, andata dei playoff di...

Dove vedere Galatasaray-Juventus

guida tv

Oggi alle ore 18.45 la Juventus affronta in trasferta il Galatasaray, andata dei playoff di...

Osimhen: "La Juve mi voleva. L'addio al Napoli..."

alla gazzetta

L’attaccante nigeriano del Galatasaray sfida la Juventus nei playoff di Champions League (in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE