 Vieri e Ronaldo di nuovo insieme a San Siro: premiati dall'Inter. FOTO | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Vieri e Ronaldo di nuovo insieme a San Siro: premiati dall'Inter. FOTO

Champions League fotogallery
10 foto
©Getty

Prima del match di ritorno del playoff di Champions tra Inter e Bodo Glimt, Ronaldo e Vieri sono tornati a San Siro, ed è stata subito nostalgia sugli spalti. La coppia d'oro sognata tra la fine degli anni '90 e inizi anni 2000 sono stati premiati dal club nerazzurro. Insieme, visti gli infortuni, hanno giocato solo 667 minuti ma con numeri sensazionali: 18 gol complessivi, 9 di Ronaldo, 9 di Vieri e una media di una rete ogni 37 minuti

INTER-BODO GLIMT LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Salernitana, Serse Cosmi è il nuovo allenatore

Calciomercato

Serse Cosmi è ufficialmente il nuovo allenatore della Salernitana: ha firmato un contratto fino a...

42 foto

Clean sheet in Europa: Sommer e Butez in testa

la classifica

In Italia si sa, la fase difensiva non viene mai trascurata. Ben 6 portieri che giocano in Serie...

14 foto

Playoff nel vivo: il tabellone della Champions

Champions League

Sono iniziati i playoff e per le italiane si è fatta durissima: Inter obbligata a ribaltare il...

13 foto

Scarpa d'Oro: Kane allunga in testa

classifica

Harry Kane segna una doppietta decisiva contro l'Eintracht Francoforte, approfitta del passaggio...

20 foto

Serie A, la classifica un anno dopo: il confronto

Serie A

Archiviata la 26^ giornata, solamente sei squadre hanno un saldo punti positivo rispetto allo...

17 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Pazza Inter: rimonta il Betis 5-3, è ai quarti

    Youth League

    L'Inter spera di rimontare contro il Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions. In attesa...

    Spalletti: "Yildiz vuole esserci, è un leader"

    juventus

    L'allenatore della Juventus a Sky in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il...

    Dove vedere Inter-Bodo Glimt

    guida tv

    Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in casa il Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League....