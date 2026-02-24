Prima del match di ritorno del playoff di Champions tra Inter e Bodo Glimt, Ronaldo e Vieri sono tornati a San Siro, ed è stata subito nostalgia sugli spalti. La coppia d'oro sognata tra la fine degli anni '90 e inizi anni 2000 sono stati premiati dal club nerazzurro. Insieme, visti gli infortuni, hanno giocato solo 667 minuti ma con numeri sensazionali: 18 gol complessivi, 9 di Ronaldo, 9 di Vieri e una media di una rete ogni 37 minuti

INTER-BODO GLIMT LIVE