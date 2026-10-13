A Londra i Gunners superano 3-0 il Lille allenato da Davide Ancelotti. La squadra di Arteta avanti al 64’ con una perla di Timber, bravo a liberarsi e mettere dentro con un tocco sotto. Raddoppio quasi immediato, stavolta con Eze, che all’altezza del dischetto raccoglie un assist di Saka dalla destra. E al 71’, è lo stesso Saka a trovare il 3-0. Applausi dell’Emirates all’ingresso del grande ex Giroud. Dopo quello di Napoli, altro successo per l’Arsenal, ora a punteggio pieno

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