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Champions LeagueGiornata 2 - martedì 13 ottobre 2026Giornata 2 - mar 13 ott
Fine
Galatasaray
Batrakov A. 28'
1 - 4
Barcellona
João Cancelo 43'López F. 50'Gordon A. 53'Adeyemi K. 65'
Galatasaray
Batrakov A. 28'
1 - 4 Barcellona
João Cancelo 43'López F. 50'Gordon A. 53'Adeyemi K. 65'
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Galatasaray-Barcellona 1-4: gol e highlights. Show di Yamal, poker del Barça

Yamal non segna, ma incanta (e sforna due assist) nel netto 4-1 rifilato dal Barcellona in Turchia al Galatasaray. Si mette bene in avvio per i padroni di casa che passano con Batrakov (assist di Leao e primo gol o assist nella sua nuova avventura), poi però si scatena la squadra di Flick. Segnano Cancelo, Fermin Lopez, Gordon e Adeyemi. Sontuosa la rabona di Yamal che propizia l'1-3 di Gordon

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