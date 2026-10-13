Yamal non segna, ma incanta (e sforna due assist) nel netto 4-1 rifilato dal Barcellona in Turchia al Galatasaray. Si mette bene in avvio per i padroni di casa che passano con Batrakov (assist di Leao e primo gol o assist nella sua nuova avventura), poi però si scatena la squadra di Flick. Segnano Cancelo, Fermin Lopez, Gordon e Adeyemi. Sontuosa la rabona di Yamal che propizia l'1-3 di Gordon

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