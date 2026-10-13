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Champions LeagueGiornata 2 - martedì 13 ottobre 2026Giornata 2 - mar 13 ott
Fine
Atletico Madrid
Barrios P. 1'Lookman A. 79'
2 - 0
Man. United
Atletico Madrid
Barrios P. 1'Lookman A. 79'
2 - 0 Man. United
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Atletico Madrid-Manchester United 2-0: video, gol e highlights

Dopo la sconfitta alla prima giornata col Liverpool, al Metropolitano l’Atletico si rialza battendo un’altra inglese. Alla squadra di Simeone bastano 50 secondi per bucare la difesa United: alla prima azione d’attacco Baena scende sulla sinistra e serve in area per Barrios che mette dentro l’1-0. A metà ripresa, Red Devils in 10: espulso Yoro per fallo sull’ex juventino David lanciato a rete. E dopo pochi minuti arriva il raddoppio firmato dall’ex Atalanta Lookman

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