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Champions LeagueGiornata 2 - martedì 13 ottobre 2026Giornata 2 - mar 13 ott
Fine
Viking
Stensness G. 2'Christiansen P. 38'Herman Haugen 90'
3 - 3
Bayern Monaco
Kane H. 54' (Rig.), 60'Díaz L. 71'
Viking
Stensness G. 2'Christiansen P. 38'Herman Haugen 90'
3 - 3 Bayern Monaco
Kane H. 54' (Rig.), 60'Díaz L. 71'
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Viking-Bayern Monaco 3-3: gol e highlights. Impresa Viking, ferma il Bayern al 90'!

Uno dei risultati più clamorosi della seconda giornata arriva dalla Norvegia. Inizio di partita sorprendente: il piccolo Viking vola addirittura sul 2-0 nel primo tempo coi gol di Stansness (appena al secondo minuto) e Christiansen. Dunque la rimonta bavarese: il solito Kane ne fa due, poi Luis Diaz firma il sorpasso. Sembra fatta, ma il rosso a Olise e il pari di Haugen al 90' completano il clamoroso 3-3

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