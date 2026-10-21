Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Kompany che dopo il 3-3 con il Viking impatta 2-2 con l'Arsenal al termine di una gara equilibrata. I Gunners perdono subito Saka, ma Eze entra e la sblocca al 25'. Il Bayern non ci sta e fa 1-1 con Davies prima del break. Nella ripresa, match con tante transizioni, ma i tedeschi passano con Kane che si procura e segna un rigore. L'Arsenal non demorde e attacca, Rice trova il varco per battere Neuer in diagonale e firmare il 2-2 finale

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