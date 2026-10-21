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Champions LeagueGiornata 3 - mercoledì 21 ottobre 2026Giornata 3 - mer 21 ott
Fine
Inter
C.Augusto 77'
1 - 0
Shakhtar Donetsk
Inter
C.Augusto 77'
1 - 0 Shakhtar Donetsk
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Inter-Shakhtar Donetsk 1-0: video, gol e highlights

I nerazzurri battono in 10 lo Shakhtar e raccolgono i primi tre punti di questa Champions. La squadra di Chivu parte bene e costruisce un paio di buone opportunità, con la coppia d'attacco titolare Thuram-Bonny, ma sembra calare alla distanza e resta anche in inferiorità numerica per il doppio giallo a Bastoni. Chivu manda in campo l'ex Mkhitaryan e l'armeno fornisce l'assist per Carlos Augusto che segna il decisivo 1-0 col mancino

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