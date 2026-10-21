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Champions LeagueGiornata 3 - mercoledì 21 ottobre 2026Giornata 3 - mer 21 ott
Fine
Como
Paz N. 2', 57'Douvikas T. 49'Ramón J. 76'
4 - 1
Man. United
Zirkzee J. 90' + 1'
Como
Paz N. 2', 57'Douvikas T. 49'Ramón J. 76'
4 - 1 Man. United
Zirkzee J. 90' + 1'
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Como-Man. United: video, gol e highlights

Serata memorabile per gli azzurri di Fabregas, che dominano al Sinigaglia con uno straordinario Nico Paz e festeggiano la seconda vittoria in Champions. Pronti-via e Dalot sfiora il vantaggio, lo trova il numero 10 dopo due minuti con un sinistro magico. Douvikas ha due volte il pallone del raddoppio ma lo segna ad inizio ripresa su assist di Paz. Al 57' ancora Nico per la doppietta prima del poker di Ramon, inutile la rete di Zirkzee nel recupero

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