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Champions LeagueGiornata 3 - mercoledì 21 ottobre 2026Giornata 3 - mer 21 ott
Fine
Real Madrid
Bernardo Silva 43'Güler A. 52'Mbappé K. 83'Diomande Y. 87'
4 - 1
Lipsia
Gomis T. 85'
Real Madrid
Bernardo Silva 43'Güler A. 52'Mbappé K. 83'Diomande Y. 87'
4 - 1 Lipsia
Gomis T. 85'
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Real Madrid-Lipsia 4-1: video, gol e highlights

Il Real Madrid vince senza grossi problemi contro il Lipsia: 4-1 per la squadra di Mourinho che è ancora a punteggio pieno in questa Champions League. La sblocca Bernardo Silva a fine primo tempo e poi arriva il raddoppio con Arda Guler. Ancora a secco Vinicius (non segna da agosto) mentre ancora in rete Mbappé con un bel tiro a giro. Poi Gomis la prova a riaprire prima della grande rete di Diomande che chiude i conti

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