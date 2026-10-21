Champions LeagueGiornata 3 - mercoledì 21 ottobre 2026Giornata 3 - mer 21 ott
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Lille-Galatasaray 2-4: video, gol e highlights
Grande vittoria del Galatasaray che batte il Lille per 4-2: terza sconfitta in Champions per Davide Ancelotti mentre per i turchi si tratta del primo successo in quest'edizione. Una rete per parte dopo 7': Diaoune protagonista con una doppietta ma a chiudere il match ci ha pensato l'ex Napoli Osimhen che non ha esultato visto il suo passato col club francese
VIDEO: OSIMHEN SEGNA ED ESULTA COSI' - CLASSIFICA