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Champions LeagueGiornata 3 - mercoledì 21 ottobre 2026Giornata 3 - mer 21 ott
Fine
Lille
Diaoune S. 7', 39'
2 - 4
Galatasaray
Akgün Y. 2'Batrakov A. 44'Özer B. 52' (Aut.)Osimhen V. 61'
Lille
Diaoune S. 7', 39'
2 - 4 Galatasaray
Akgün Y. 2'Batrakov A. 44'Özer B. 52' (Aut.)Osimhen V. 61'
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Lille-Galatasaray 2-4: video, gol e highlights

Grande vittoria del Galatasaray che batte il Lille per 4-2: terza sconfitta in Champions per Davide Ancelotti mentre per i turchi si tratta del primo successo in quest'edizione. Una rete per parte dopo 7': Diaoune protagonista con una doppietta ma a chiudere il match ci ha pensato l'ex Napoli Osimhen che non ha esultato visto il suo passato col club francese

VIDEO: OSIMHEN SEGNA ED ESULTA COSI'CLASSIFICA